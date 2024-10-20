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Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/artilleriya-1979001285.html
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии - РИА Новости, 20.10.2024
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии
Украинские войска нанесли удары артиллерией по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщает замгубернатора региона Антон Тицкий. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:24
2024-10-20T17:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары артиллерией по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщает замгубернатора региона Антон Тицкий. "С утра идёт террористический обстрел Каменки-Днепровской из артиллерии. Уже зафиксировано не менее восьми взрывов. Призываю жителей сохранять спокойствие, воздержаться от выхода на улицу и перейти в укрытия до стабилизации ситуации", - написал Тицкий в своём Telegram-канале. Кроме того, по его словам, с утра противник атаковал беспилотником жилой сектор села Водяное. Там повреждена газовая труба, перебиты электропровода, частично пострадало имущество мирного населения. Возгорания нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241020/vsu-1978933309.html
запорожская область
россия
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запорожская область, россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город)
Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии

Замгубернатора Запорожской области Тицкий: ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в парке города Васильевка Запорожской области
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары артиллерией по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщает замгубернатора региона Антон Тицкий.
"С утра идёт террористический обстрел Каменки-Днепровской из артиллерии. Уже зафиксировано не менее восьми взрывов. Призываю жителей сохранять спокойствие, воздержаться от выхода на улицу и перейти в укрытия до стабилизации ситуации", - написал Тицкий в своём Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, с утра противник атаковал беспилотником жилой сектор села Водяное. Там повреждена газовая труба, перебиты электропровода, частично пострадало имущество мирного населения. Возгорания нет.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (город)
 
 
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