https://ria.ru/20241020/artilleriya-1979001285.html

Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии

Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии - РИА Новости, 20.10.2024

Украинские войска обстреляли Каменку-Днепровскую из артиллерии

Украинские войска нанесли удары артиллерией по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщает замгубернатора региона Антон Тицкий. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:24

2024-10-20T17:24

2024-10-20T17:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары артиллерией по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщает замгубернатора региона Антон Тицкий. "С утра идёт террористический обстрел Каменки-Днепровской из артиллерии. Уже зафиксировано не менее восьми взрывов. Призываю жителей сохранять спокойствие, воздержаться от выхода на улицу и перейти в укрытия до стабилизации ситуации", - написал Тицкий в своём Telegram-канале. Кроме того, по его словам, с утра противник атаковал беспилотником жилой сектор села Водяное. Там повреждена газовая труба, перебиты электропровода, частично пострадало имущество мирного населения. Возгорания нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241020/vsu-1978933309.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город)