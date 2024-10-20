https://ria.ru/20241020/analiz-1978945150.html

Спрос на дорожных строителей вырос на 20% за год, следует из исследования

Спрос на дорожных строителей вырос на 20% за год, следует из исследования - РИА Новости, 20.10.2024

Спрос на дорожных строителей вырос на 20% за год, следует из исследования

Спрос на дорожных строителей в России вырос на 20% за год; специалистам этой отрасли предлагают зарплаты в диапазоне от 91,95 тысячи до 178 тысяч рублей, в то... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:48

2024-10-20T06:48

2024-10-20T06:48

россия

московская область (подмосковье)

алтайский край

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спрос на дорожных строителей в России вырос на 20% за год; специалистам этой отрасли предлагают зарплаты в диапазоне от 91,95 тысячи до 178 тысяч рублей, в то время как год назад это был диапазон от 77 тысяч до 149,42 тысячи рублей, говорится в исследовании онлайн-платформы hh.ru, данные которого есть в распоряжении РИА Новости. День работников дорожного хозяйства отмечают в России 20 октября. "Как выяснили аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, спрос на сотрудников этой отрасли в стране за год вырос сразу на 20%, а в некоторых регионах – в несколько раз. За десять месяцев 2024 года компании из отрасли "Строительство дорожное и инфраструктурное" открыли 141 тысячу предложений о работе по всей России – это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого (2023 - ред.) года. Диапазон предлагаемых в отрасли заработных плат в 2024 году составляет от 91954 до 178000 рублей, год назад – 77000 – 149425 рублей", - говорится в исследовании. Самыми востребованными специалистами в отрасли дорожного строительства стали машинисты, водители, разнорабочие, инженеры производственно-технического отдела и прорабы, а также монтажники, сварщики, электромонтажники, бухгалтеры и инженеры-конструкторы. Почти половина вакансий этой сферы предполагает вахтовую занятость, то есть работу за пределами населенных пунктов. В некоторых регионах спрос на специалистов сферы дорожного строительства вырос значительно. Так, в Московской области он увеличился в два раза, в Алтайском крае – на 91%, в Республике Саха (Якутия) – на 85%, а в Ставропольском крае и в Астраханской области – на 82%. А вот во Владимирской области потребность в работниках дорожного хозяйства упала на 33%. Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина связывает рост спроса на специалистов дорожного хозяйства с активной реализацией пятилетнего плана дорожного строительства на 2024-2028 годы - он, в свою очередь, предусматривает, что общая продолжительность новых и отреставрированных автомобильных дорог составит более 3,1 тысячи километров. "Очевидно, что при таких масштабах потребность в кадрах для отрасли дорожного и инфраструктурного строительства в ближайшие несколько лет будет держаться на стабильно высоком уровне. При этом важно понимать, что специалисты, в которых наиболее остро нуждается отрасль, относятся к числу крайне дефицитных, например, на одну вакансию машиниста приходится 2,1 резюме при норме не ниже четырех, водителя – 3,0 резюме, разнорабочего – 2,7. Конкуренция за людей уже привела к росту предлагаемых зарплат, но только этого недостаточно, чтобы обеспечить дорожный сектор кадрами. Работодателям необходимо инвестировать в комфортные условия труда - от качественной спецодежды до места проживания на вахте - а также в производительность и эффективность", – добавила Данина.

https://realty.ria.ru/20240930/trud-1975521457.html

https://realty.ria.ru/20240904/stasishin-1970545674.html

https://radiosputnik.ru/20240914/hr-spetsialist-1972706358.html

россия

московская область (подмосковье)

алтайский край

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россия, московская область (подмосковье), алтайский край