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Умер автор "Стэнфордского эксперимента" Зимбардо - РИА Новости, 19.10.2024
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12:01 19.10.2024 (обновлено: 14:19 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/zimbardo-1978877269.html
Умер автор "Стэнфордского эксперимента" Зимбардо
Умер автор "Стэнфордского эксперимента" Зимбардо - РИА Новости, 19.10.2024
Умер автор "Стэнфордского эксперимента" Зимбардо
В возрасте 91 года умер психолог и автор "Стэнфордского тюремного эксперимента" Филип Зимбардо, говорится на сайте Стэнфордского университета. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:01
2024-10-19T14:19
стэнфордский университет
в мире
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возрасте 91 года умер психолог и автор "Стэнфордского тюремного эксперимента" Филип Зимбардо, говорится на сайте Стэнфордского университета."Один из самых известных в мире психологов Филип Зимбардо ушел из жизни 14 октября в своем доме в Сан-Франциско", — говорится в сообщении.Зимбардо получил широкую известность после проведения так называемого Стэнфордского эксперимента в 1971 году.Ученый отобрал группу студентов, половина из которых должна была играть роль заключенных, а половина — надзирателей. Исследование остановили на шестой день, хотя первоначально он должен был длиться две недели.Причиной для такого решения стало то, что ситуация якобы вышла из-под контроля: охранники проявляли садистские наклонности, а заключенные не выдерживали давления.С тех пор эксперимент упоминался во многих фильмах, книгах и сериалах. На его основании сделали следующие выводы: поведение людей в значительной степени зависит от социальных ролей и ситуаций, в которых они оказываются. А также что садистом, в зависимости от обстоятельств, может стать каждый.Тем не менее в 2018 году вышла статья американского писателя Бена Блума, в которой он называл эксперимент инсценировкой. По его словам, он нашел в архивах Стэнфордского университета запись беседы помощников Зимбардо с одним из "тюремщиков", где ему объясняют, как надо вести себя с "заключенными". Кроме того, Блюм утверждал, что поговорил с несколькими участниками эксперимента и те признались, что симулировали жестокость, а также психоз и подавленное состояние.
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стэнфордский университет, в мире, сша
Стэнфордский университет, В мире, США
Умер автор "Стэнфордского эксперимента" Зимбардо

Умер автор "Стэнфордского тюремного эксперимента" Филип Зимбардо

© AP Photo / Paul SakumaПрофессор психологии Стэнфордского университета Филип Зимбардо в кампусе Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. 7 марта 2007 года
Профессор психологии Стэнфордского университета Филип Зимбардо в кампусе Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. 7 марта 2007 года - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Paul Sakuma
Профессор психологии Стэнфордского университета Филип Зимбардо в кампусе Стэнфордского университета в Пало-Альто, Калифорния. 7 марта 2007 года
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В возрасте 91 года умер психолог и автор "Стэнфордского тюремного эксперимента" Филип Зимбардо, говорится на сайте Стэнфордского университета.
«
"Один из самых известных в мире психологов Филип Зимбардо ушел из жизни 14 октября в своем доме в Сан-Франциско", — говорится в сообщении.
Зимбардо получил широкую известность после проведения так называемого Стэнфордского эксперимента в 1971 году.
Ученый отобрал группу студентов, половина из которых должна была играть роль заключенных, а половина — надзирателей. Исследование остановили на шестой день, хотя первоначально он должен был длиться две недели.
Причиной для такого решения стало то, что ситуация якобы вышла из-под контроля: охранники проявляли садистские наклонности, а заключенные не выдерживали давления.
С тех пор эксперимент упоминался во многих фильмах, книгах и сериалах. На его основании сделали следующие выводы: поведение людей в значительной степени зависит от социальных ролей и ситуаций, в которых они оказываются. А также что садистом, в зависимости от обстоятельств, может стать каждый.
Тем не менее в 2018 году вышла статья американского писателя Бена Блума, в которой он называл эксперимент инсценировкой. По его словам, он нашел в архивах Стэнфордского университета запись беседы помощников Зимбардо с одним из "тюремщиков", где ему объясняют, как надо вести себя с "заключенными". Кроме того, Блюм утверждал, что поговорил с несколькими участниками эксперимента и те признались, что симулировали жестокость, а также психоз и подавленное состояние.
 
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