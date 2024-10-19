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Полпреду в УрФО Жоге рассказали о турпотенциале и заводах Тобольска - РИА Новости, 19.10.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:45 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/zhoga-1978908332.html
Полпреду в УрФО Жоге рассказали о турпотенциале и заводах Тобольска
Полпреду в УрФО Жоге рассказали о турпотенциале и заводах Тобольска - РИА Новости, 19.10.2024
Полпреду в УрФО Жоге рассказали о турпотенциале и заводах Тобольска
Полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Артем Жога побывал в музеях и кремле города Тобольска, а также ознакомился с... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:45
2024-10-19T18:45
тюменская область
экономика
тобольск
россия
тюменская область
артем жога
николай i
новатэк
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Артем Жога побывал в музеях и кремле города Тобольска, а также ознакомился с перспективами развития производства "Запсибнефтехим" компании "Сибур", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Во время прогулки по Тобольску рассказал… Жоге о туристической привлекательности древней столицы Сибири. В этом году в городе-музее под открытым небом побывали уже 300 тысяч туристов – это в три раза больше, чем население Тобольска. … Осмотрели реконструированный Александровский сад. Побывали на обновленной Базарной площади. Посетили музей семьи императора Николая II и белокаменный кремль", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что турпотенциал города огромен, его развитию помогает компания "Сибур": построенный по ее инициативе аэропорт сделал Тобольск более доступным для гостей, реализуется совместный мастер-план по улучшению городской среды. Ключевой точкой визита полпреда в Тобольск стала производственная площадка "Запсибнефтехима". "Оценили грандиозный масштаб нефтегазохимического производства компании "Сибур". Завод "Запсибнефтехим" – одно из крупнейших предприятий в мире. Здесь ежегодно производится 2,5 миллиона тонн продукции... Благодаря развитию производства базовых полимеров на Тобольской промышленной площадке наша страна перестала закупать это сырье за рубежом и стала поставлять его на международный рынок", - отметил Моор. По словам губернатора, каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в России сегодня – из Тобольска. Изготовленные на "Запсибнефтехиме" полимеры широко используется в строительстве, автомобилестроении, медицине, производстве товаров народного потребления и других отраслях. На сайте полпредства уточняется, что Артем Жога в Тобольске осмотрел не только действующие объекты, но и перспективные, в том числе центр пилотирования технологий получения базовых полимеров. Его запуск, который запланирован на 2025 год, позволит "Сибуру" сократить срок вывода новых продуктов на рынок до десяти раз. Во время посещения предприятия также обсуждались проекты по достижению технологического суверенитета и импортозамещения. Полпред УрФО в Тюменской области находится с двухдневным рабочим визитом, цель которого - знакомство с регионом и посещение ключевых объектов. Восемнадцатого октября в Тюмени он побывал в президентском кадетском училище, филиале фонда "Защитники Отечества", ознакомился с работой волонтеров и общественных организаций, посетил научно-технический центр "Новатэка".
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экономика, тобольск, россия, тюменская область, артем жога, николай i, новатэк, сибур холдинг, запсибнефтехим, александр моор
Тюменская область, Экономика, Тобольск, Россия, Тюменская область, Артем Жога, Николай I, Новатэк, Сибур Холдинг, Запсибнефтехим, Александр Моор

Полпреду в УрФО Жоге рассказали о турпотенциале и заводах Тобольска

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления в Екатеринбурге
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога на церемонии представления в Екатеринбурге. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском Федеральном округе Артем Жога побывал в музеях и кремле города Тобольска, а также ознакомился с перспективами развития производства "Запсибнефтехим" компании "Сибур", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«
"Во время прогулки по Тобольску рассказал… Жоге о туристической привлекательности древней столицы Сибири. В этом году в городе-музее под открытым небом побывали уже 300 тысяч туристов – это в три раза больше, чем население Тобольска. … Осмотрели реконструированный Александровский сад. Побывали на обновленной Базарной площади. Посетили музей семьи императора Николая II и белокаменный кремль", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что турпотенциал города огромен, его развитию помогает компания "Сибур": построенный по ее инициативе аэропорт сделал Тобольск более доступным для гостей, реализуется совместный мастер-план по улучшению городской среды.
Ключевой точкой визита полпреда в Тобольск стала производственная площадка "Запсибнефтехима". "Оценили грандиозный масштаб нефтегазохимического производства компании "Сибур". Завод "Запсибнефтехим" – одно из крупнейших предприятий в мире. Здесь ежегодно производится 2,5 миллиона тонн продукции... Благодаря развитию производства базовых полимеров на Тобольской промышленной площадке наша страна перестала закупать это сырье за рубежом и стала поставлять его на международный рынок", - отметил Моор.
По словам губернатора, каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в России сегодня – из Тобольска. Изготовленные на "Запсибнефтехиме" полимеры широко используется в строительстве, автомобилестроении, медицине, производстве товаров народного потребления и других отраслях.
На сайте полпредства уточняется, что Артем Жога в Тобольске осмотрел не только действующие объекты, но и перспективные, в том числе центр пилотирования технологий получения базовых полимеров. Его запуск, который запланирован на 2025 год, позволит "Сибуру" сократить срок вывода новых продуктов на рынок до десяти раз. Во время посещения предприятия также обсуждались проекты по достижению технологического суверенитета и импортозамещения.
Полпред УрФО в Тюменской области находится с двухдневным рабочим визитом, цель которого - знакомство с регионом и посещение ключевых объектов. Восемнадцатого октября в Тюмени он побывал в президентском кадетском училище, филиале фонда "Защитники Отечества", ознакомился с работой волонтеров и общественных организаций, посетил научно-технический центр "Новатэка".
 
Тюменская областьЭкономикаТобольскРоссияТюменская областьАртем ЖогаНиколай IНоватэкСибур ХолдингЗапсибнефтехимАлександр Моор
 
 
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