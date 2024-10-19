https://ria.ru/20241019/zhertvy-1978920494.html
Жертвами израильских бомбардировок в Ливане стали 30 человек
Жертвами израильских бомбардировок в Ливане стали 30 человек - РИА Новости, 19.10.2024
Жертвами израильских бомбардировок в Ливане стали 30 человек
Жертвами израильских бомбардировок Ливана за последние сутки стали 30 человек, 135 ранены, сообщается в заявлении комиссии по чрезвычайным ситуациям временного... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:02
2024-10-19T21:02
2024-10-19T21:02
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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок Ливана за последние сутки стали 30 человек, 135 ранены, сообщается в заявлении комиссии по чрезвычайным ситуациям временного правительства Ливана. "В течении последних 24 часов была зарегистрирована гибель 30 граждан и 135 получили ранения", - написано в заявлении. Согласно отчету, израильская авиация за сутки нанесла 82 удара в разных районах Ливана. Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана. Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.
https://ria.ru/20241019/bomby-1978918333.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильских бомбардировок в Ливане стали 30 человек
При израильских бомбардировках в Ливане за сутки погибли 30 человек, 135 ранены
БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Жертвами израильских бомбардировок Ливана за последние сутки стали 30 человек, 135 ранены, сообщается в заявлении комиссии по чрезвычайным ситуациям временного правительства Ливана.
"В течении последних 24 часов была зарегистрирована гибель 30 граждан и 135 получили ранения", - написано в заявлении.
Согласно отчету, израильская авиация за сутки нанесла 82 удара в разных районах Ливана. Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана.
Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.