https://ria.ru/20241019/zapad-1978879177.html

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.10.2024

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразили три контратаки, потери противника... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:23

2024-10-19T12:23

2024-10-19T12:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразили три контратаки, потери противника составили более 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражены три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность