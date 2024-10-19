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Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.10.2024
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12:23 19.10.2024 (обновлено: 12:32 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/zapad-1978879177.html
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 19.10.2024
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразили три контратаки, потери противника... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:23
2024-10-19T12:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразили три контратаки, потери противника составили более 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также отражены три контратаки штурмовых групп противника."ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 350 военных в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отразили три контратаки, потери противника составили более 350 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.
"ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, два автомобиля, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.
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