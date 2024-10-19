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В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа" - РИА Новости, 19.10.2024
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21:29 19.10.2024 (обновлено: 21:34 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/yukos-1978922085.html
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа" - РИА Новости, 19.10.2024
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"
Тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в Москве, также была обнаружена предсмертная записка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:29
2024-10-19T21:34
происшествия
москва
юкос
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в Москве, также была обнаружена предсмертная записка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;Тело Михаила Рогачева было обнаружено в центре Москвы. Предварительно, он совершил суицид. Также у него была обнаружена предсмертная записка&quot;, - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в предсмертной записке погибший заявлял, что устал от болезни. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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происшествия, москва, юкос
Происшествия, Москва, ЮКОС
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"

В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа" Рогачева

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛоготип "ЮКОС"
Логотип ЮКОС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в Москве, также была обнаружена предсмертная записка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Тело Михаила Рогачева было обнаружено в центре Москвы. Предварительно, он совершил суицид. Также у него была обнаружена предсмертная записка", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в предсмертной записке погибший заявлял, что устал от болезни.
Сейчас по данному факту проводится проверка.
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