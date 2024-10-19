https://ria.ru/20241019/yukos-1978922085.html

В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"

В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа" - РИА Новости, 19.10.2024

В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"

Тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в Москве, также была обнаружена предсмертная записка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T21:29

2024-10-19T21:29

2024-10-19T21:34

происшествия

москва

юкос

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в Москве, также была обнаружена предсмертная записка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Михаила Рогачева было обнаружено в центре Москвы. Предварительно, он совершил суицид. Также у него была обнаружена предсмертная записка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в предсмертной записке погибший заявлял, что устал от болезни. Сейчас по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20240506/predsedatel-1944259777.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, юкос