https://ria.ru/20241019/yukos-1978922085.html
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа" - РИА Новости, 19.10.2024
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"
Тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в Москве, также была обнаружена предсмертная записка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T21:29
2024-10-19T21:29
2024-10-19T21:34
происшествия
москва
юкос
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тело одного из бывших топ-менеджеров компании "ЮКОС" Михаила Рогачева нашли в Москве, также была обнаружена предсмертная записка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Тело Михаила Рогачева было обнаружено в центре Москвы. Предварительно, он совершил суицид. Также у него была обнаружена предсмертная записка", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в предсмертной записке погибший заявлял, что устал от болезни. Сейчас по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20240506/predsedatel-1944259777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, юкос
Происшествия, Москва, ЮКОС
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"
В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера "ЮКОСа" Рогачева