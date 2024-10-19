https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html

"Третьи в мире по запасам". Киев предложил миру смертельную дилемму

"Третьи в мире по запасам". Киев предложил миру смертельную дилемму - РИА Новости, 19.10.2024

"Третьи в мире по запасам". Киев предложил миру смертельную дилемму

Украинские власти грозят создать атомную бомбу. Зеленский даже публично поставил ультиматум Западу: либо берите в НАТО, либо мы обзаводимся ядерным арсеналом... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:00

2024-10-19T08:00

2024-10-19T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

киев

россия

виктор орбан

владимир зеленский

bild

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские власти грозят создать атомную бомбу. Зеленский даже публично поставил ультиматум Западу: либо берите в НАТО, либо мы обзаводимся ядерным арсеналом. Якобы все ресурсы для этого есть. Так ли это на самом деле — разбиралось РИА Новости.Вброс от BildЗаявление главы киевского режима стало одной из центральных тем западных СМИ. Так, британская The Telegraph отмечает, что это прозвучало на фоне весьма прохладного восприятия Вашингтоном и Брюсселем пресловутого "плана победы". Нелегитимного президента расстроило, что ему пообещали принять Украину в Североатлантический альянс, но так и не назвали конкретные сроки. Издание добавляет: в словах Зеленского был "элемент позерства на грани фола", однако относиться к этому следует с максимальной серьезностью.Военный аналитик Юлиан Рёпке из немецкой Bild приводит высказывание неназванного чиновника из украинской администрации: "У нас есть материалы, знания. Если дадут приказ, первую бомбу получим через несколько недель". И когда Россия вновь двинется в наступление на Киев, ВСУ применят ядерное оружие.Эта публикация наделала немало шума. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал ее "ерундой" и завуалированно намекнул, что Рёпке работает на Кремль — хотя тот еще с Сирии проклинает Россию. Чуть позже стал все отрицать и Зеленский.Но ему тут же припомнили февраль 2022 года. На конференции по безопасности в Мюнхене он сообщил о готовности выйти из Будапештского меморандума, который юридически закрепляет отказ страны от ядерки. И вскоре началась СВО.Вероятно, Зеленский в очередной раз просто ляпнул, не подумав. Решил взять на испуг западных партнеров, не спешащих приглашать его в НАТО. А когда понял, что не получилось, принялся торопливо извиняться в соцсетях. Но осадок, как говорится, остался.В частности, откликнулся премьер Венгрии Виктор Орбан: предложил организовать расследование и выяснить, имеет ли Киев возможности для создания атомного оружия."Полная ерунда"Звучит удивительно, но когда-то Украина и вовсе была третьей в мире — после России и США — ядерной державой. В 1991-м она унаследовала от СССР 176 межконтинентальных баллистических и более 2500 тактических. Причем на вооружении стояли в основном ракеты средней дальности "Пионер" — передовая на тот момент советская разработка.Меморандум в Будапеште подписали в 1994 году. Большую часть запасов передали Москве в течение года. Потом постепенно избавились от остатков. Последний боезаряд вывезли в 2001-м.Производили же все такое оружие в советские годы исключительно на территории РСФСР. Инсайд Рёпке про "несколько недель до первой бомбы" выглядит крайне сомнительно.То есть все нужно делать с нуля. Страна должна быть промышленно развитой, иметь большой военный бюджет, квалифицированные кадры. И в любом случае для реализации подобной программы требуются годы.Хотя на территории Украины есть залежи урана (два процента мировых запасов), там нет никакой инфраструктуры по обогащению руды."Ультиматум Зеленского — полная ерунда, у них нет для этого ничего, — сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. — Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива, — это для малообразованных. Настоящее ядерное оружие абсолютно исключено. Если предположить, что им могут его втихаря дать, то это тоже исключено, потому что есть определенная методика, которая позволяет сразу определить, где боеприпас был создан. Ну и тогда гудбай, Америка".Депутат подчеркнул, что Украине по силам лишь так называемая грязная бомба — боеприпас, вызывающий радиоактивное заражение местности. Однако не ясно, как Киев может его применить, не рискуя зацепить и собственные территории. Дальности бомбардировщиков Су-24 явно не хватит, чтобы достать до сколь-нибудь значимой цели. А баллистические ракеты ВПК не способен выпускать самостоятельно.Программа на десятилетияПолноценную ядерную бомбу или ракету Украина если и создаст, то очень нескоро. Достаточно взглянуть на усилия других стран, стремящихся попасть в ядерный клуб.Соответствующая программа Ирана берет начало в 1960-х. И если с мирным атомом вполне справились, то с военным — нет. По многим причинам. В том числе — из-за ударов израильских ВВС по иранским ядерным объектам. Вся территория, контролируемая Киевом, простреливается российскими крылатыми и баллистическими ракетами. Так что довести ядерную программу до конца там никому просто не позволят.КНДР сообщила о присоединении к ядерному клубу 10 февраля 2005-го — в 30-летие национальной атомной программы. В октябре 2006-го Пхеньян произвел первое испытание. Как видим, Северная Корея добилась результата далеко не сразу. И неизвестно, насколько мощный ее ядерный потенциал. Судя по всему, речь идет о десятках, а не сотнях ракет.Израиль, никогда официально не подтверждавший факт обладания атомным оружием, располагает им, по мнению ряда экспертов, с конца 1960-х. Сравнительно быстрый прогресс Тель-Авива в этой области объясняется активной помощью американских специалистов. Они консультировали ученых, предоставляли материалы и компоненты, контролировали ключевые этапы работы. В итоге у Израиля, по различным оценкам, от 80 до 200 ядерных боеголовок.Однако глупо было бы надеяться, что США окажут такую же помощь Украине. Вашингтон строго дозирует поставки даже морально устаревшего неядерного оружия. В общем, последние заявления из Киева — не более чем очередная игра на публику.

https://ria.ru/20241018/pentagon-1978759064.html

https://ria.ru/20241018/nato-1978751463.html

https://ria.ru/20241018/voennye-1978746472.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, украина, киев, россия, виктор орбан, владимир зеленский, bild, нато, госдума рф, су-24