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В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:54 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978926537.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T22:54
2024-10-19T22:54
специальная военная операция на украине
кривой рог
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22:46 мск, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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кривой рог, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремел взрыв

"Общественное": в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко / Стела на въезде в Кривой Рог
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Сергей Половко /
Стела на въезде в Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Кривом Роге слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22:46 мск, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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