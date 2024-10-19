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Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области

Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области - РИА Новости, 19.10.2024

Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области

Опубликованы фотографии с места взрыва газа в Кирсанове в Тамбовской области, где погибли три человека. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:22

2024-10-19T12:22

2024-10-19T12:22

происшествия

тамбовская область

максим егоров

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Опубликованы фотографии с места взрыва газа в Кирсанове в Тамбовской области, где погибли три человека.На кадрах видно разрушенную часть здания, дым на этажах, а также обломки на земле.В субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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тамбовская область

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происшествия, тамбовская область, максим егоров