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Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области - РИА Новости, 19.10.2024
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12:22 19.10.2024
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Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области
Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области - РИА Новости, 19.10.2024
Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области
Опубликованы фотографии с места взрыва газа в Кирсанове в Тамбовской области, где погибли три человека. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:22
2024-10-19T12:22
происшествия
тамбовская область
максим егоров
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Опубликованы фотографии с места взрыва газа в Кирсанове в Тамбовской области, где погибли три человека.На кадрах видно разрушенную часть здания, дым на этажах, а также обломки на земле.В субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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происшествия, тамбовская область, максим егоров
Происшествия, Тамбовская область, Максим Егоров
Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области

Появились кадры с места взрыва газа в Кирсанове в Тамбовской области

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидирую последствия взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидирую последствия взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Опубликованы фотографии с места взрыва газа в Кирсанове в Тамбовской области, где погибли три человека.
На кадрах видно разрушенную часть здания, дым на этажах, а также обломки на земле.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в Тамбовской области
Взрыв газа в жилом доме в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв газа в жилом доме в Тамбовской области
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв газа в жилом доме в Тамбовской области
Взрыв газа в жилом доме в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв газа в жилом доме в Тамбовской области
В субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.
Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Тушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти
Вчера, 12:22
 
ПроисшествияТамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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