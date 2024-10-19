https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878843.html

Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти

Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти - РИА Новости, 19.10.2024

Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти

Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:22

2024-10-19T12:22

2024-10-19T12:35

происшествия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли."В результате ЧС 9 пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей", - сообщили власти.По информации властей, семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. Шестеро остаются в терапевтическом отделении в удовлетворительно стабильном состоянии. Седьмую пациентку родственники забрали из больницы.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978869721.html

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тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область