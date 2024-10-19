https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878843.html
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти - РИА Новости, 19.10.2024
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти
Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:22
2024-10-19T12:22
2024-10-19T12:35
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли."В результате ЧС 9 пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей", - сообщили власти.По информации властей, семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. Шестеро остаются в терапевтическом отделении в удовлетворительно стабильном состоянии. Седьмую пациентку родственники забрали из больницы.
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978869721.html
https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978875239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти
При взрыве в Кирсанове пострадали девять человек, двое отравились угарным газом
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров
сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ
сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли.
"В результате ЧС 9 пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей", - сообщили власти.
По информации властей, семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. Шестеро остаются в терапевтическом отделении в удовлетворительно стабильном состоянии. Седьмую пациентку родственники забрали из больницы.