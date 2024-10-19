Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 19.10.2024 (обновлено: 12:35 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878843.html
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти - РИА Новости, 19.10.2024
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти
Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:22
2024-10-19T12:35
происшествия
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978862791_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1eed5b5f8cde738cf3d6b8a6e588deae.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли."В результате ЧС 9 пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей", - сообщили власти.По информации властей, семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. Шестеро остаются в терапевтическом отделении в удовлетворительно стабильном состоянии. Седьмую пациентку родственники забрали из больницы.
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978869721.html
https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978875239.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978862791_89:0:1049:720_1920x0_80_0_0_4970cce09c5e3648c7b4ae078e08eff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
Число пострадавших из-за взрыва газа в Кирсанове достигло девяти

При взрыве в Кирсанове пострадали девять человек, двое отравились угарным газом

© Фото : МЧС России/TelegramТушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове
Тушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в Кирсанове Тамбовской области, двое доставлены в больницу с отравлением угарным газом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
СК возбудил дело после взрыва газа в Тамбовской области
Вчера, 10:19
"В результате ЧС 9 пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей", - сообщили власти.
По информации властей, семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. Шестеро остаются в терапевтическом отделении в удовлетворительно стабильном состоянии. Седьмую пациентку родственники забрали из больницы.
Взрыв газа в жилом доме в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме
Вчера, 11:38
 
ПроисшествияТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала