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Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме
Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме - РИА Новости, 19.10.2024
Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме
Проводится проверка по факту взрыва бытового газа в доме в Кирсанове в Тамбовской области, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:12
2024-10-19T09:12
2024-10-19T09:41
происшествия
тамбовская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проводится проверка по факту взрыва бытового газа в доме в Кирсанове в Тамбовской области, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. Предварительно, два человека погибли. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники."По поручению прокурора Тамбовской области по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме Кирсановская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html
тамбовская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области
За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона.
2024-10-19T09:12
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме
Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме в Кирсанове