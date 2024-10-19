https://ria.ru/20241019/vzryv-1978862483.html

Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме

Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме - РИА Новости, 19.10.2024

Тамбовская прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме

Проводится проверка по факту взрыва бытового газа в доме в Кирсанове в Тамбовской области, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:12

2024-10-19T09:12

2024-10-19T09:41

происшествия

тамбовская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проводится проверка по факту взрыва бытового газа в доме в Кирсанове в Тамбовской области, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. Предварительно, два человека погибли. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники."По поручению прокурора Тамбовской области по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме Кирсановская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html

тамбовская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона. 2024-10-19T09:12 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область