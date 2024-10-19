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На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.10.2024
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12:09 19.10.2024 (обновлено: 12:11 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/vyplaty-1978878121.html
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.10.2024
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей
Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили на сайте правительства РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:09
2024-10-19T12:11
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили на сайте правительства РФ."Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 3,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - сказано в сообщении.Отмечается, что в зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты пострадавшим составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека."Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", - сообщили в российском кабмине.
https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html
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курская область, россия, происшествия
Курская область, Россия, Происшествия
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей

Правительство направило 3,2 миллиарда рублей на выплаты жителям Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили на сайте правительства РФ.
"Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 3,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты пострадавшим составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека.
"Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", - сообщили в российском кабмине.
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