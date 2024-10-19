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На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей

На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.10.2024

На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей

Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили на сайте правительства РФ. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:09

2024-10-19T12:09

2024-10-19T12:11

курская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили на сайте правительства РФ."Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 3,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости", - сказано в сообщении.Отмечается, что в зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты пострадавшим составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека."Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", - сообщили в российском кабмине.

https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, происшествия