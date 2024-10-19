Количество мобилизованных в ВСУ снизилось вдвое, пишут СМИ
"Укринформ": число мобилизованных в ВСУ, проходящих обучение, снизилось вдвое
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Количество мобилизованных в ВСУ, проходящих обучение, снизилось почти вдвое за несколько месяцев, сообщило украинское информагентство "Укринформ" со ссылкой на данные руководителя отдела подготовки в учебных центрах главного управления доктрины и подготовки генштаба ВСУ Василия Румака.
"В учебных центрах вооруженных сил Украины сейчас подготовку одновременно проходят более 20 тысяч мобилизованных... По словам (Василия - ред.) Румака, несколько месяцев назад одновременно подготовку проходило почти 35 тысяч мобилизованных, однако сейчас это количество уменьшилось", - говорится в материале на сайте "Укринформа".
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Причина такого снижения темпов мобилизации не называется.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.