https://ria.ru/20241019/vsu-1978899328.html
Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации
Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации - РИА Новости, 19.10.2024
Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации
ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации, следует из публикации пресс-службы... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:00
2024-10-19T17:00
2024-10-19T17:00
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации, следует из публикации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ. В публикации, размещенной на странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook*, говорится об участившихся случаях распространения якобы искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыв мобилизации. "Согласно (уголовному кодексу Украины - ред.), компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц (публикующих упомянутые материалы - ред.) уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины... Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях в якобы не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов - ред.), будут проверять правоохранительные органы", - говорится в записи. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации
ВСУ пригрозили украинцам уголовной ответственностью за критику мобилизации
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации, следует из публикации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.
В публикации, размещенной на странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook*, говорится об участившихся случаях распространения якобы искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыв мобилизации.
"Согласно (уголовному кодексу Украины
- ред.), компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц (публикующих упомянутые материалы - ред.) уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины... Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях в якобы не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов - ред.), будут проверять правоохранительные органы", - говорится в записи.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.