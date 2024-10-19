https://ria.ru/20241019/vsu-1978899328.html

Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации

Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации - РИА Новости, 19.10.2024

Украинцам пригрозили уголовной ответственностью за критику мобилизации

ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации, следует из публикации пресс-службы... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:00

2024-10-19T17:00

2024-10-19T17:00

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации, следует из публикации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ. В публикации, размещенной на странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook*, говорится об участившихся случаях распространения якобы искаженной и непроверенной информации, направленной на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки внутри страны, нагнетание социальных настроений среди населения и, как следствие, срыв мобилизации. "Согласно (уголовному кодексу Украины - ред.), компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц (публикующих упомянутые материалы - ред.) уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины... Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях в якобы не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов - ред.), будут проверять правоохранительные органы", - говорится в записи. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины