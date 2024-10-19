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Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/vsu-1978889349.html
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей - РИА Новости, 19.10.2024
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя в Херсонской области и спасенная российскими военными, включена в список обмена, сообщил... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:52
2024-10-19T14:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя в Херсонской области и спасенная российскими военными, включена в список обмена, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года. Женщина прошла курс лечения в российском военном госпитале. "Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241018/minoborony-1978837881.html
херсонская область
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей

Сальдо: брошенная в Херсонской области украинка была спасена российскими бойцами

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя в Херсонской области и спасенная российскими военными, включена в список обмена, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года. Женщина прошла курс лечения в российском военном госпитале.
"Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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