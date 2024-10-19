https://ria.ru/20241019/vsu-1978889349.html
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей - РИА Новости, 19.10.2024
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя в Херсонской области и спасенная российскими военными, включена в список обмена, сообщил... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:52
2024-10-19T14:52
2024-10-19T14:52
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Украинская женщина-военнослужащая, брошенная солдатами ВСУ на поле боя в Херсонской области и спасенная российскими военными, включена в список обмена, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Раненную украинскую женщину-военнослужащую, брошенную сослуживцами в Херсонской области, спасли российские военные в конце декабря прошлого года. Женщина прошла курс лечения в российском военном госпитале. "Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241018/minoborony-1978837881.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о судьбе брошенной на поле боя украинской военнослужащей
Сальдо: брошенная в Херсонской области украинка была спасена российскими бойцами