https://ria.ru/20241019/vilnjus-1978910954.html

В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы

В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы - РИА Новости, 19.10.2024

В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы

Недостроенный Дом Москвы планируют снести в литовской столице, власти объявили тендер на проведение работ, которые могут обойтись Вильнюсу более чем в 1,8... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T19:07

2024-10-19T19:07

2024-10-19T19:54

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Недостроенный Дом Москвы планируют снести в литовской столице, власти объявили тендер на проведение работ, которые могут обойтись Вильнюсу более чем в 1,8 миллиона евро, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение)."Государственная инспекция территориального планирования и строительства объявила в пятницу <…> (тендер на. — Прим. ред.) снос так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки", — говорится в публикации портала.Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас подчеркнул, что "таким образом будет поставлена точка в почти десятилетней истории", а также назвал здание "символом пропаганды".Отмечается, что работы по сносу могут обойтись литовской казне в 1,85 миллиона евро до налогового вычета. В публикации сообщается, что строительство Дома Москвы началось в 2008 году в Вильнюсе на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус. Он должен был стать центром культурного и делового сотрудничества Москвы с Вильнюсом. Однако в 2014 году строительство прекратилось, а в 2022-м суд предоставил Государственной инспекции территориального планирования и строительства право снести здание.

https://ria.ru/20240710/tallin-1958735623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вильнюс, москва, литва