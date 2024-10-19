В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы
LRT: недостроенный Дом Москвы планируют снести в Вильнюсе за 1,8 миллиона евро
Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Недостроенный Дом Москвы планируют снести в литовской столице, власти объявили тендер на проведение работ, которые могут обойтись Вильнюсу более чем в 1,8 миллиона евро, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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"Государственная инспекция территориального планирования и строительства объявила в пятницу <…> (тендер на. — Прим. ред.) снос так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки", — говорится в публикации портала.
Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас подчеркнул, что "таким образом будет поставлена точка в почти десятилетней истории", а также назвал здание "символом пропаганды".
Отмечается, что работы по сносу могут обойтись литовской казне в 1,85 миллиона евро до налогового вычета.
В публикации сообщается, что строительство Дома Москвы началось в 2008 году в Вильнюсе на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус. Он должен был стать центром культурного и делового сотрудничества Москвы с Вильнюсом. Однако в 2014 году строительство прекратилось, а в 2022-м суд предоставил Государственной инспекции территориального планирования и строительства право снести здание.
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