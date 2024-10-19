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В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы - РИА Новости, 19.10.2024
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19:07 19.10.2024 (обновлено: 19:54 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/vilnjus-1978910954.html
В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы
В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы - РИА Новости, 19.10.2024
В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы
Недостроенный Дом Москвы планируют снести в литовской столице, власти объявили тендер на проведение работ, которые могут обойтись Вильнюсу более чем в 1,8... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:07
2024-10-19T19:54
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Недостроенный Дом Москвы планируют снести в литовской столице, власти объявили тендер на проведение работ, которые могут обойтись Вильнюсу более чем в 1,8 миллиона евро, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).&quot;Государственная инспекция территориального планирования и строительства объявила в пятницу &lt;…&gt; (тендер на. — Прим. ред.) снос так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки&quot;, — говорится в публикации портала.Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас подчеркнул, что "таким образом будет поставлена точка в почти десятилетней истории", а также назвал здание "символом пропаганды".Отмечается, что работы по сносу могут обойтись литовской казне в 1,85 миллиона евро до налогового вычета. В публикации сообщается, что строительство Дома Москвы началось в 2008 году в Вильнюсе на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус. Он должен был стать центром культурного и делового сотрудничества Москвы с Вильнюсом. Однако в 2014 году строительство прекратилось, а в 2022-м суд предоставил Государственной инспекции территориального планирования и строительства право снести здание.
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в мире, вильнюс, москва, литва
В мире, Вильнюс, Москва, Литва
В Литве объявили конкурс на снос недостроенного Дома Москвы

LRT: недостроенный Дом Москвы планируют снести в Вильнюсе за 1,8 миллиона евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Недостроенный Дом Москвы планируют снести в литовской столице, власти объявили тендер на проведение работ, которые могут обойтись Вильнюсу более чем в 1,8 миллиона евро, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).
«

"Государственная инспекция территориального планирования и строительства объявила в пятницу <…> (тендер на. — Прим. ред.) снос так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки", — говорится в публикации портала.

Министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас подчеркнул, что "таким образом будет поставлена точка в почти десятилетней истории", а также назвал здание "символом пропаганды".
Отмечается, что работы по сносу могут обойтись литовской казне в 1,85 миллиона евро до налогового вычета.
В публикации сообщается, что строительство Дома Москвы началось в 2008 году в Вильнюсе на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус. Он должен был стать центром культурного и делового сотрудничества Москвы с Вильнюсом. Однако в 2014 году строительство прекратилось, а в 2022-м суд предоставил Государственной инспекции территориального планирования и строительства право снести здание.
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