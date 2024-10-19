https://ria.ru/20241019/ukraine-1978905213.html

"Умрут за неделю". На Украине испугались из-за новых призывов

"Умрут за неделю". На Украине испугались из-за новых призывов - РИА Новости, 19.10.2024

"Умрут за неделю". На Украине испугались из-за новых призывов

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против идеи призыва пенсионеров на фронт, об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:11

2024-10-19T18:11

2024-10-19T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олег стариков

валерий залужный

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против идеи призыва пенсионеров на фронт, об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka."Дедушки старше 60 лет с учетом (уровня — прим. ред) медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя", — заявил он.Такой комментарий эксперт дал после выступления военного ВСУ Александра Матяша, призвавшего всех украинцев, включая женщин и пенсионеров, участвовать в боевых действиях.Правительство Украины ранее внесло в Верховную раду законопроект, в котором предложило ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной.В четверг бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность участия женщин в военных действиях.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html

https://ria.ru/20241019/zelenskiy-1978861371.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, олег стариков, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины