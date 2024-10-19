https://ria.ru/20241019/ukraine-1978905213.html
"Умрут за неделю". На Украине испугались из-за новых призывов
"Умрут за неделю". На Украине испугались из-за новых призывов - РИА Новости, 19.10.2024
"Умрут за неделю". На Украине испугались из-за новых призывов
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против идеи призыва пенсионеров на фронт, об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:11
2024-10-19T18:11
2024-10-19T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олег стариков
валерий залужный
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против идеи призыва пенсионеров на фронт, об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka."Дедушки старше 60 лет с учетом (уровня — прим. ред) медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя", — заявил он.Такой комментарий эксперт дал после выступления военного ВСУ Александра Матяша, призвавшего всех украинцев, включая женщин и пенсионеров, участвовать в боевых действиях.Правительство Украины ранее внесло в Верховную раду законопроект, в котором предложило ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной.В четверг бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность участия женщин в военных действиях.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html
https://ria.ru/20241019/zelenskiy-1978861371.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, олег стариков, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Стариков, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
"Умрут за неделю". На Украине испугались из-за новых призывов
Стариков: пенсионеры умрут за неделю в случае призыва в ВСУ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против идеи призыва пенсионеров на фронт, об этом он заявил в эфире YouTube-канала Politeka.
"Дедушки старше 60 лет с учетом (уровня — прим. ред) медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя", — заявил он.
Такой комментарий эксперт дал после выступления военного ВСУ Александра Матяша, призвавшего всех украинцев, включая женщин и пенсионеров, участвовать в боевых действиях.
Правительство Украины ранее внесло в Верховную раду
законопроект, в котором предложило ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной.
В четверг бывший главком ВСУ Валерий Залужный
допустил возможность участия женщин в военных действиях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.