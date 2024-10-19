https://ria.ru/20241019/ukraina-1978908215.html

Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине

Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине - РИА Новости, 19.10.2024

Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине

Главы минобороны стран "Большой семерки" подчеркнули намерение продолжать помощь Украине, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:43

2024-10-19T18:43

2024-10-19T19:23

специальная военная операция на украине

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран "Большой семерки" подчеркнули намерение продолжать помощь Украине, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах, говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе."Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - говорится в коммюнике, полученном РИА Новости.Также министры одобрили инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В этой связи G7 приветствует усилия НАТО и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241019/dohody-1978912314.html

https://ria.ru/20241014/zelenskiy-1977835124.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, g7, сергей лавров, нато, киев, россия, евросоюз