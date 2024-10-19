Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине
Заявление: главы Минобороны G7 подчеркнули намерение продолжать помощь Украине
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран "Большой семерки" подчеркнули намерение продолжать помощь Украине, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах, говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе.
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"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - говорится в коммюнике, полученном РИА Новости.
Также министры одобрили инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В этой связи G7 приветствует усилия НАТО и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.