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Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 19.10.2024 (обновлено: 19:23 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978908215.html
Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине
Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине - РИА Новости, 19.10.2024
Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине
Главы минобороны стран "Большой семерки" подчеркнули намерение продолжать помощь Украине, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:43
2024-10-19T19:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
сергей лавров
нато
киев
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран "Большой семерки" подчеркнули намерение продолжать помощь Украине, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах, говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе."Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - говорится в коммюнике, полученном РИА Новости.Также министры одобрили инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В этой связи G7 приветствует усилия НАТО и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241019/dohody-1978912314.html
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в мире, украина, g7, сергей лавров, нато, киев, россия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Сергей Лавров, НАТО, Киев, Россия, Евросоюз
Главы Минобороны G7 приняли заявление о помощи Украине

Заявление: главы Минобороны G7 подчеркнули намерение продолжать помощь Украине

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран "Большой семерки" подчеркнули намерение продолжать помощь Украине, включая военную, в краткосрочной и долгосрочной перспективах, говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров в Неаполе.
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"Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - говорится в коммюнике, полученном РИА Новости.
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Также министры одобрили инициативы, направленные на помощь украинской оборонной промышленности, и посчитали необходимым продолжать поддерживать силы обороны и безопасности Украины в подготовке и обучении. В этой связи G7 приветствует усилия НАТО и ЕС в рамках их соответствующих миссий, которые призваны оказать поддержку "долгосрочному развитию и реформированию вооруженных сил Украины, включая военную помощь".
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7Сергей ЛавровНАТОКиевРоссияЕвросоюз
 
 
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