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Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 19.10.2024 (обновлено: 16:01 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978894610.html
Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении
Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.10.2024
Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении
Сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Запад" на харьковском направлении украинский офицер 14 мехбригады ВСУ сообщил РИА Новости, что украинская... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:00
2024-10-19T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Запад" на харьковском направлении украинский офицер 14 мехбригады ВСУ сообщил РИА Новости, что украинская армия на его направлении несет потери целыми подразделениями - ротами и батальонами. Старший лейтенант Алексей Грищенко, командир одного из подразделений 14 отдельной мехбригады ВСУ, сдался российским военнослужащим во время штурма населенного пункта Петропавловка на харьковском направлении. "Выехал с шестью бойцами на ВОПы, планировалось дня на два-три, затем ротация, но русские за несколько штурмов оказались в выгодном положении, отрезав нам путь назад. За два дня четверо наших - "200", один тяжелый - "300", уже, наверное, тоже "200", и я - "легкий 300". Запаниковал, без оружия вышел к русским позициям. Перевязали, вывезли, спасибо", – рассказал агентству старший лейтенант Грищенко. На допросе он сообщил, что его подразделение уже трижды за последние два месяца доукомплектовывалось за счет принудительной мобилизации гражданского населения, проводимой в тылу сотрудниками ТЦК. При этом число погибших в его роте было настолько велико, что, по его словам, из них уже можно было собрать целый батальон.
https://ria.ru/20241019/plennyj-1978863480.html
https://ria.ru/20241019/chernobyl-1978853975.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении

Пленный офицер: ВСУ на Харьковском направлении несут потери целыми ротами

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Запад" на харьковском направлении украинский офицер 14 мехбригады ВСУ сообщил РИА Новости, что украинская армия на его направлении несет потери целыми подразделениями - ротами и батальонами.
Старший лейтенант Алексей Грищенко, командир одного из подразделений 14 отдельной мехбригады ВСУ, сдался российским военнослужащим во время штурма населенного пункта Петропавловка на харьковском направлении.
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный
Вчера, 09:28
"Выехал с шестью бойцами на ВОПы, планировалось дня на два-три, затем ротация, но русские за несколько штурмов оказались в выгодном положении, отрезав нам путь назад. За два дня четверо наших - "200", один тяжелый - "300", уже, наверное, тоже "200", и я - "легкий 300". Запаниковал, без оружия вышел к русским позициям. Перевязали, вывезли, спасибо", – рассказал агентству старший лейтенант Грищенко.
На допросе он сообщил, что его подразделение уже трижды за последние два месяца доукомплектовывалось за счет принудительной мобилизации гражданского населения, проводимой в тылу сотрудниками ТЦК. При этом число погибших в его роте было настолько велико, что, по его словам, из них уже можно было собрать целый батальон.
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