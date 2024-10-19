https://ria.ru/20241019/ukraina-1978894610.html

Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении

Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении - РИА Новости, 19.10.2024

Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал о потерях на Харьковском направлении

Сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Запад" на харьковском направлении украинский офицер 14 мехбригады ВСУ сообщил РИА Новости, что украинская... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:00

2024-10-19T16:00

2024-10-19T16:01

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сдавшийся в плен бойцам российской группировки войск "Запад" на харьковском направлении украинский офицер 14 мехбригады ВСУ сообщил РИА Новости, что украинская армия на его направлении несет потери целыми подразделениями - ротами и батальонами. Старший лейтенант Алексей Грищенко, командир одного из подразделений 14 отдельной мехбригады ВСУ, сдался российским военнослужащим во время штурма населенного пункта Петропавловка на харьковском направлении. "Выехал с шестью бойцами на ВОПы, планировалось дня на два-три, затем ротация, но русские за несколько штурмов оказались в выгодном положении, отрезав нам путь назад. За два дня четверо наших - "200", один тяжелый - "300", уже, наверное, тоже "200", и я - "легкий 300". Запаниковал, без оружия вышел к русским позициям. Перевязали, вывезли, спасибо", – рассказал агентству старший лейтенант Грищенко. На допросе он сообщил, что его подразделение уже трижды за последние два месяца доукомплектовывалось за счет принудительной мобилизации гражданского населения, проводимой в тылу сотрудниками ТЦК. При этом число погибших в его роте было настолько велико, что, по его словам, из них уже можно было собрать целый батальон.

https://ria.ru/20241019/plennyj-1978863480.html

https://ria.ru/20241019/chernobyl-1978853975.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина