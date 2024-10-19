https://ria.ru/20241019/ukraina-1978862913.html

В Сумской области пострадали объекты энергетики

В Сумской области пострадали объекты энергетики - РИА Новости, 19.10.2024

В Сумской области пострадали объекты энергетики

Объекты энергетики поражены взрывами в Сумской области Украины, в регионе обесточен ряд населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:20

2024-10-19T09:20

2024-10-19T09:20

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объекты энергетики поражены взрывами в Сумской области Украины, в регионе обесточен ряд населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, область подверглась обстрелам. В частности, удары пришлись по Шосткинской общине. "Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинской общины", - сообщает администрация. По данным чиновников, развернут штаб ликвидации последствий атаки, на местах прилетов работают все необходимые службы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241018/zaporozhe-1978643709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф