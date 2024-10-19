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В Сумской области пострадали объекты энергетики - РИА Новости, 19.10.2024
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09:20 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978862913.html
В Сумской области пострадали объекты энергетики
В Сумской области пострадали объекты энергетики - РИА Новости, 19.10.2024
В Сумской области пострадали объекты энергетики
Объекты энергетики поражены взрывами в Сумской области Украины, в регионе обесточен ряд населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:20
2024-10-19T09:20
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объекты энергетики поражены взрывами в Сумской области Украины, в регионе обесточен ряд населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, область подверглась обстрелам. В частности, удары пришлись по Шосткинской общине. "Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинской общины", - сообщает администрация. По данным чиновников, развернут штаб ликвидации последствий атаки, на местах прилетов работают все необходимые службы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241018/zaporozhe-1978643709.html
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Сумской области пострадали объекты энергетики

Объекты энергетики поражены в Сумской области, регион частично обесточен

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объекты энергетики поражены взрывами в Сумской области Украины, в регионе обесточен ряд населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, область подверглась обстрелам. В частности, удары пришлись по Шосткинской общине.
"Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинской общины", - сообщает администрация.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В миреСумская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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