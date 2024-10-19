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В городе Шостка Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:29 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978846040.html
В городе Шостка Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В городе Шостка Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В городе Шостка Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T00:29
2024-10-19T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
россия
украина
страна.ua
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, сумская область, россия, украина, страна.ua, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В городе Шостка Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в городе Шостка Сумской области прогремели взрывы

© Фото : ДСНС Запорожской областиУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : ДСНС Запорожской области
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияУкраинаСтрана.uaВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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