https://ria.ru/20241019/ugledar-1978848738.html

"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный

"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный - РИА Новости, 19.10.2024

"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный

Стоявшая в Угледаре в ДНР "элитная" 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО, рассказал РИА Новости пленный боевик бригады, оператор... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T02:34

2024-10-19T02:34

2024-10-19T02:42

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg

ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Стоявшая в Угледаре в ДНР "элитная" 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО, рассказал РИА Новости пленный боевик бригады, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков. "Мне эта война — вот здесь. Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело", — пожаловался он. По словам Стукова, в какой-то момент он перевелся в роту РЭБ, однако вскоре его снова перевели в мотострелки и отправили на Донецкое направление."В плен попал я здесь (окрестностях Донецка). Нам дали приказ без вещей приехать на позиции. Нас привезли среди ночи. Привезли, посадили в блиндаж, сказали ждать команды. Потом привезли еще четыре человека, в итоге оказалось, что мы уже в окружении и нам помогать никто не собирается. Не было ни воды, не пищи. Делать было нечего, либо помирать в блиндаже, либо сдаться", — рассказал боевик.Стуков также сообщил, что вместе с ним сдалось еще шесть человек. В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений.Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.

https://ria.ru/20241018/plennyj-1978655349.html

https://ria.ru/20241016/vsu-1978266136.html

угледар

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, угледар, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины