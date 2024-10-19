Рейтинг@Mail.ru
"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 19.10.2024 (обновлено: 02:42 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ugledar-1978848738.html
"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный
"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный - РИА Новости, 19.10.2024
"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный
Стоявшая в Угледаре в ДНР "элитная" 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО, рассказал РИА Новости пленный боевик бригады, оператор... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T02:34
2024-10-19T02:42
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Стоявшая в Угледаре в ДНР "элитная" 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО, рассказал РИА Новости пленный боевик бригады, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков. "Мне эта война — вот здесь. Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело", — пожаловался он. По словам Стукова, в какой-то момент он перевелся в роту РЭБ, однако вскоре его снова перевели в мотострелки и отправили на Донецкое направление."В плен попал я здесь (окрестностях Донецка). Нам дали приказ без вещей приехать на позиции. Нас привезли среди ночи. Привезли, посадили в блиндаж, сказали ждать команды. Потом привезли еще четыре человека, в итоге оказалось, что мы уже в окружении и нам помогать никто не собирается. Не было ни воды, не пищи. Делать было нечего, либо помирать в блиндаже, либо сдаться", — рассказал боевик.Стуков также сообщил, что вместе с ним сдалось еще шесть человек. В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений.Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
https://ria.ru/20241018/plennyj-1978655349.html
https://ria.ru/20241016/vsu-1978266136.html
угледар
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, угледар, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный

Украинский пленный: 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Стоявшая в Угледаре в ДНР "элитная" 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО, рассказал РИА Новости пленный боевик бригады, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков.
«
"Мне эта война — вот здесь. Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело", — пожаловался он.
По словам Стукова, в какой-то момент он перевелся в роту РЭБ, однако вскоре его снова перевели в мотострелки и отправили на Донецкое направление.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Украинский пленный рассказал о бардаке в ВСУ
18 октября, 09:23
"В плен попал я здесь (окрестностях Донецка). Нам дали приказ без вещей приехать на позиции. Нас привезли среди ночи. Привезли, посадили в блиндаж, сказали ждать команды. Потом привезли еще четыре человека, в итоге оказалось, что мы уже в окружении и нам помогать никто не собирается. Не было ни воды, не пищи. Делать было нечего, либо помирать в блиндаже, либо сдаться", — рассказал боевик.
Стуков также сообщил, что вместе с ним сдалось еще шесть человек.
В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений.
Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ
16 октября, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала