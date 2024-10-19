"Элитная" бригада ВСУ в Угледаре ни разу не была на ротации, заявил пленный
Украинский пленный: 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. Стоявшая в Угледаре в ДНР "элитная" 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО, рассказал РИА Новости пленный боевик бригады, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков.
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"Мне эта война — вот здесь. Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело", — пожаловался он.
По словам Стукова, в какой-то момент он перевелся в роту РЭБ, однако вскоре его снова перевели в мотострелки и отправили на Донецкое направление.
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"В плен попал я здесь (окрестностях Донецка). Нам дали приказ без вещей приехать на позиции. Нас привезли среди ночи. Привезли, посадили в блиндаж, сказали ждать команды. Потом привезли еще четыре человека, в итоге оказалось, что мы уже в окружении и нам помогать никто не собирается. Не было ни воды, не пищи. Делать было нечего, либо помирать в блиндаже, либо сдаться", — рассказал боевик.
Стуков также сообщил, что вместе с ним сдалось еще шесть человек.
Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.