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Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 19.10.2024 (обновлено: 00:14 20.10.2024)
https://ria.ru/20241019/udar-1978928894.html
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области - РИА Новости, 20.10.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области
Удар нанесен по украинском складу с боекомплектом в Запорожской области, ликвидированы около 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-19T23:46
2024-10-20T00:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен по украинском складу с боекомплектом в Запорожской области, ликвидированы около 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;Запорожская область, прилет по складу... Прилетало по складу с БК (боекомплектом. — Прим. ред.) в пригороде&quot;, — сообщил собеседник агентства.При ударе, уточнил он, ликвидированы около 20 боевиков.Ранее Лебедев сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ. По предварительным данным, при ударе более 20 боевиков погибли и свыше 60 получили ранения.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% области, украинские войска контролируют бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области

Подполье: при ударе по складу в Запорожской области уничтожены 20 военных ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен по украинском складу с боекомплектом в Запорожской области, ликвидированы около 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Запорожская область, прилет по складу... Прилетало по складу с БК (боекомплектом. — Прим. ред.) в пригороде", — сообщил собеседник агентства.

При ударе, уточнил он, ликвидированы около 20 боевиков.
Ранее Лебедев сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ. По предварительным данным, при ударе более 20 боевиков погибли и свыше 60 получили ранения.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% области, украинские войска контролируют бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ миреСергей Лебедев
 
 
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