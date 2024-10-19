Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области
Подполье: при ударе по складу в Запорожской области уничтожены 20 военных ВСУ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен по украинском складу с боекомплектом в Запорожской области, ликвидированы около 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Запорожская область, прилет по складу... Прилетало по складу с БК (боекомплектом. — Прим. ред.) в пригороде", — сообщил собеседник агентства.
При ударе, уточнил он, ликвидированы около 20 боевиков.
Ранее Лебедев сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ. По предварительным данным, при ударе более 20 боевиков погибли и свыше 60 получили ранения.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% области, украинские войска контролируют бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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