https://ria.ru/20241019/udar-1978928894.html

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области - РИА Новости, 20.10.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектом в Запорожской области

Удар нанесен по украинском складу с боекомплектом в Запорожской области, ликвидированы около 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-19T23:46

2024-10-19T23:46

2024-10-20T00:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

в мире

сергей лебедев

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен по украинском складу с боекомплектом в Запорожской области, ликвидированы около 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Запорожская область, прилет по складу... Прилетало по складу с БК (боекомплектом. — Прим. ред.) в пригороде", — сообщил собеседник агентства.При ударе, уточнил он, ликвидированы около 20 боевиков.Ранее Лебедев сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье поразили место дислокации иностранных наемников ВСУ. По предварительным данным, при ударе более 20 боевиков погибли и свыше 60 получили ранения.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% области, украинские войска контролируют бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев