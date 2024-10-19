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Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге - РИА Новости, 19.10.2024
Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге
Удар нанесен в районе вокзала в Кривом Роге, он пришелся, предположительно, по закрытой территории, охраняемой военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:26
2024-10-19T23:26
2024-10-19T23:32
специальная военная операция на украине
кривой рог
вооруженные силы украины
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сергей лебедев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен в районе вокзала в Кривом Роге, он пришелся, предположительно, по закрытой территории, охраняемой военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог, район вокзала, взрыв мощный", - сказал он.По словам собеседника агентства, удар, скорее всего, пришелся по закрытой территории между бомбоубежищем и гаражным кооперативом, которую охраняют военные ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге
Подполье: удар в Кривом Роге нанесен, вероятно, по закрытой территории ВСУ