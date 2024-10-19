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Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 19.10.2024 (обновлено: 23:32 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/udar-1978928174.html
Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге - РИА Новости, 19.10.2024
Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге
Удар нанесен в районе вокзала в Кривом Роге, он пришелся, предположительно, по закрытой территории, охраняемой военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:26
2024-10-19T23:32
специальная военная операция на украине
кривой рог
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
украина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен в районе вокзала в Кривом Роге, он пришелся, предположительно, по закрытой территории, охраняемой военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог, район вокзала, взрыв мощный", - сказал он.По словам собеседника агентства, удар, скорее всего, пришелся по закрытой территории между бомбоубежищем и гаражным кооперативом, которую охраняют военные ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
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кривой рог, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге

Подполье: удар в Кривом Роге нанесен, вероятно, по закрытой территории ВСУ

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен в районе вокзала в Кривом Роге, он пришелся, предположительно, по закрытой территории, охраняемой военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Кривой Рог, район вокзала, взрыв мощный", - сказал он.
По словам собеседника агентства, удар, скорее всего, пришелся по закрытой территории между бомбоубежищем и гаражным кооперативом, которую охраняют военные ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогВооруженные силы УкраиныВ миреСергей ЛебедевУкраина
 
 
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