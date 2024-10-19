https://ria.ru/20241019/udar-1978928174.html

Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге - РИА Новости, 19.10.2024

Подполье сообщило об ударе в районе вокзала в Кривом Роге

Удар нанесен в районе вокзала в Кривом Роге, он пришелся, предположительно, по закрытой территории, охраняемой военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T23:26

2024-10-19T23:26

2024-10-19T23:32

специальная военная операция на украине

кривой рог

вооруженные силы украины

в мире

сергей лебедев

украина

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Удар нанесен в районе вокзала в Кривом Роге, он пришелся, предположительно, по закрытой территории, охраняемой военными ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Кривой Рог, район вокзала, взрыв мощный", - сказал он.По словам собеседника агентства, удар, скорее всего, пришелся по закрытой территории между бомбоубежищем и гаражным кооперативом, которую охраняют военные ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кривой рог, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев, украина