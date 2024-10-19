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СМИ: в Британии досрочно отпустят заключенных из-за переполненности тюрем - РИА Новости, 19.10.2024
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18:00 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/tyurmy-1978903974.html
СМИ: в Британии досрочно отпустят заключенных из-за переполненности тюрем
СМИ: в Британии досрочно отпустят заключенных из-за переполненности тюрем - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: в Британии досрочно отпустят заключенных из-за переполненности тюрем
Около 1,1 тысячи заключенных будут освобождены досрочно в Британии на следующей неделе из-за сильной переполненности тюрем, сообщил в субботу телеканал ITV. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:00
2024-10-19T18:00
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Около 1,1 тысячи заключенных будут освобождены досрочно в Британии на следующей неделе из-за сильной переполненности тюрем, сообщил в субботу телеканал ITV. В сентябре более 1,7 тысячи преступников также были отпущены по УДО из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях Британии. Почти 40 заключенных при этом были выпущены по ошибке, они были возвращены в тюрьму. "Ещё 1 100 заключенных будут освобождены в начале следующей недели", - говорится в сообщении телеканала. По данным газеты Times, они будут отпущены на свободу во вторник 22 октября. В июле министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд объявила новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40% назначенного срока вместо ранее установленных 50%. Новые меры не распространятся на тех, кто был обвинен в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений. Как сообщали в минюсте, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%. Газета Times пишет со ссылкой на правительственные источники, что, согласно внутренним прогнозам британского минюста, в течение девяти месяцев в тюрьмах вновь закончатся места.
https://ria.ru/20240913/britanija-1972569820.html
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в мире, великобритания, англия, уэльс, происшествия
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс, Происшествия
СМИ: в Британии досрочно отпустят заключенных из-за переполненности тюрем

ITV: в Британии на следующей неделе досрочно отпустят 1,1 тысячи заключенных

CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) / Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Около 1,1 тысячи заключенных будут освобождены досрочно в Британии на следующей неделе из-за сильной переполненности тюрем, сообщил в субботу телеканал ITV.
В сентябре более 1,7 тысячи преступников также были отпущены по УДО из-за нехватки мест в пенитенциарных учреждениях Британии. Почти 40 заключенных при этом были выпущены по ошибке, они были возвращены в тюрьму.
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"Ещё 1 100 заключенных будут освобождены в начале следующей недели", - говорится в сообщении телеканала.
По данным газеты Times, они будут отпущены на свободу во вторник 22 октября.
В июле министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд объявила новый механизм по условно-досрочному освобождению, благодаря которому заключенные в Англии и Уэльсе могут выйти из тюрьмы по прошествии 40% назначенного срока вместо ранее установленных 50%. Новые меры не распространятся на тех, кто был обвинен в терроризме, домашнем насилии, сексуальном насилии и ряде других тяжких преступлений.
Как сообщали в минюсте, с начала 2023 года мужские тюрьмы регулярно заполнены на 99%. Газета Times пишет со ссылкой на правительственные источники, что, согласно внутренним прогнозам британского минюста, в течение девяти месяцев в тюрьмах вновь закончатся места.
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