https://ria.ru/20241019/tela-1978889164.html

В автомобиле в Домодедово нашли два трупа

В автомобиле в Домодедово нашли два трупа - РИА Новости, 19.10.2024

В автомобиле в Домодедово нашли два трупа

Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово, предварительно, смерть не носит криминальный характер, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:51

2024-10-19T14:51

2024-10-19T23:57

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

домодедово (аэропорт)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово, предварительно, смерть не носит криминальный характер, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.Тела мужчины и женщины в автомобиле были обнаружены на дороге в подмосковном Домодедово. Следствие проводит проверку."Проводится процессуальная проверка", — рассказали в пресс-службеПозднее ГСУ СК России по Московской области сообщило, что тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения были обнаружены без видимых телесных повреждений в салоне автомобиля "Газель" на участке автодороги "микрорайон Авиационный — аэропорт Домодедово".

https://ria.ru/20241009/telo-1977136420.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), россия