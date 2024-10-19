https://ria.ru/20241019/tela-1978889164.html
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа - РИА Новости, 19.10.2024
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа
Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово, предварительно, смерть не носит криминальный характер, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:51
2024-10-19T14:51
2024-10-19T23:57
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово, предварительно, смерть не носит криминальный характер, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.Тела мужчины и женщины в автомобиле были обнаружены на дороге в подмосковном Домодедово. Следствие проводит проверку."Проводится процессуальная проверка", — рассказали в пресс-службеПозднее ГСУ СК России по Московской области сообщило, что тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения были обнаружены без видимых телесных повреждений в салоне автомобиля "Газель" на участке автодороги "микрорайон Авиационный — аэропорт Домодедово".
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт), Россия
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа
В автомобиле в Домодедово нашли тела мужчины и женщины