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В автомобиле в Домодедово нашли два трупа - РИА Новости, 19.10.2024
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14:51 19.10.2024 (обновлено: 23:57 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/tela-1978889164.html
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа - РИА Новости, 19.10.2024
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа
Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово, предварительно, смерть не носит криминальный характер, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:51
2024-10-19T23:57
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово, предварительно, смерть не носит криминальный характер, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.Тела мужчины и женщины в автомобиле были обнаружены на дороге в подмосковном Домодедово. Следствие проводит проверку."Проводится процессуальная проверка", — рассказали в пресс-службеПозднее ГСУ СК России по Московской области сообщило, что тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения были обнаружены без видимых телесных повреждений в салоне автомобиля "Газель" на участке автодороги "микрорайон Авиационный — аэропорт Домодедово".
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт), Россия
В автомобиле в Домодедово нашли два трупа

В автомобиле в Домодедово нашли тела мужчины и женщины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тела мужчины и женщины нашли в автомобиле на дороге в подмосковном Домодедово, предварительно, смерть не носит криминальный характер, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.
Тела мужчины и женщины в автомобиле были обнаружены на дороге в подмосковном Домодедово. Следствие проводит проверку.
"Проводится процессуальная проверка", — рассказали в пресс-службе
Позднее ГСУ СК России по Московской области сообщило, что тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения были обнаружены без видимых телесных повреждений в салоне автомобиля "Газель" на участке автодороги "микрорайон Авиационный — аэропорт Домодедово".
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины
9 октября, 11:25
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Домодедово (аэропорт)Россия
 
 
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