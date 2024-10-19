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В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.10.2024
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17:14 19.10.2024 (обновлено: 17:29 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/svet-1978900461.html
В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение
В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.10.2024
В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение
Энергетики после технологического нарушения на сетях вернули свет жителям Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, также восстановлено... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:14
2024-10-19T17:29
происшествия
жкх
санкт-петербург
выборгский район
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Энергетики после технологического нарушения на сетях вернули свет жителям Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, также восстановлено электроснабжение социальных объектов, сообщила компания "Россети Ленэнерго". Ранее в этой компании РИА Новости сообщали, что технологическое нарушение на электрооборудовании оставило без света часть Приморского района Петербурга. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга информировала, что энергетики восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Северной столицы, работы планируется завершить к 17.00 мск. "В 14.22 специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение бытовых потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в сетевой компании, к бытовым потребителям относятся граждане, а также социальные объекты. В восстановительных работах была задействована 21 бригада "Россети Ленэнерго". Энергетики создали резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов и провели необходимые переключения в сети. В ходе работ использованы 8 передвижных резервных источников электроснабжения.
https://ria.ru/20240924/perm-1974500922.html
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санкт-петербург
выборгский район
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Наталья Макарова
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происшествия, жкх, санкт-петербург, выборгский район, приморский район
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Выборгский район, Приморский район
В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение

"Россети Ленэнерго": жителям двух районов в Петербурге вернули свет после аварии

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаРайон Петербурга
Район Петербурга - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Район Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Энергетики после технологического нарушения на сетях вернули свет жителям Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, также восстановлено электроснабжение социальных объектов, сообщила компания "Россети Ленэнерго".
Ранее в этой компании РИА Новости сообщали, что технологическое нарушение на электрооборудовании оставило без света часть Приморского района Петербурга. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга информировала, что энергетики восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Северной столицы, работы планируется завершить к 17.00 мск.
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Перми восстановили электроснабжение
24 сентября, 20:16
«
"В 14.22 специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение бытовых потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в сетевой компании, к бытовым потребителям относятся граждане, а также социальные объекты.
В восстановительных работах была задействована 21 бригада "Россети Ленэнерго". Энергетики создали резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов и провели необходимые переключения в сети. В ходе работ использованы 8 передвижных резервных источников электроснабжения.
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Во Владивостоке восстановили энергоснабжение после аварии
28 августа, 09:43
 
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