https://ria.ru/20241019/svet-1978900461.html

В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение

В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.10.2024

В двух районах Петербурга восстановили электроснабжение

Энергетики после технологического нарушения на сетях вернули свет жителям Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, также восстановлено... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:14

2024-10-19T17:14

2024-10-19T17:29

происшествия

жкх

санкт-петербург

выборгский район

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Энергетики после технологического нарушения на сетях вернули свет жителям Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, также восстановлено электроснабжение социальных объектов, сообщила компания "Россети Ленэнерго". Ранее в этой компании РИА Новости сообщали, что технологическое нарушение на электрооборудовании оставило без света часть Приморского района Петербурга. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга информировала, что энергетики восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Северной столицы, работы планируется завершить к 17.00 мск. "В 14.22 специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение бытовых потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в сетевой компании, к бытовым потребителям относятся граждане, а также социальные объекты. В восстановительных работах была задействована 21 бригада "Россети Ленэнерго". Энергетики создали резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов и провели необходимые переключения в сети. В ходе работ использованы 8 передвижных резервных источников электроснабжения.

https://ria.ru/20240924/perm-1974500922.html

https://ria.ru/20240828/vladivostok-1968898411.html

санкт-петербург

выборгский район

приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, санкт-петербург, выборгский район, приморский район