В Сумах прогремел взрыв
Страна.ua: в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также звучит в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Одесской и Кировоградской областях Украины.
Ранее издание сообщало о взрывах в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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