https://ria.ru/20241019/sumy-1978927526.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Сумах в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T23:13

2024-10-19T23:13

2024-10-19T23:13

специальная военная операция на украине

сумская область

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также звучит в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Одесской и Кировоградской областях Украины. Ранее издание сообщало о взрывах в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978924922.html

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сумская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины