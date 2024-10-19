https://ria.ru/20241019/sud-1978854912.html

ВС признал, что юридические неточности не являются порочащими сведениями

ВС признал, что юридические неточности не являются порочащими сведениями - РИА Новости, 19.10.2024

ВС признал, что юридические неточности не являются порочащими сведениями

Верховный суд РФ признал, что некоторые юридические неточности в текстах про уголовные дела нельзя рассматривать как порочащие сведения, за которые полагается... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T06:32

2024-10-19T06:32

2024-10-19T07:42

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ признал, что некоторые юридические неточности в текстах про уголовные дела нельзя рассматривать как порочащие сведения, за которые полагается компенсация, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ. Прецедентом стало дело бывшего топ-менеджера Центробанка, про которого журналисты написали, что он объявлен в международный розыск по обвинению в похищении трех человек, в том числе двухлетнего ребенка, чтобы добиться части активов одного из банков. Он обратился в суд, доказывая, что его обвиняют в похищении только двух человек, а розыск объявили вообще через несколько дней после публикации. Содержание статьи в целом он не оспаривал, ссылаясь лишь на неточность отдельных сведений. Суд обязал газету и журналиста компенсировать ему 20 тысяч рублей морального вреда. Однако редакция продолжила оспаривать решение и дошла до ВС РФ. Изучив материалы дела, суд указал, что в деле действительно есть данные о том, что бывший банкир насильно удерживал в гостиничном номере жену потерпевшего и их двухлетнюю дочь, однако следствие не квалифицировало это как похищение человека, да и в розыск на момент публикации он уже был объявлен, пусть и по другому делу. Таким образом, указано в определении суда, основанием для удовлетворения иска послужили неточности отдельных фраз и выражений, в том числе отсутствие юридически точного соответствия этих сведений окончательно предъявленному истцу обвинению, категории розыска, в который был объявлен истец, датам и основанию этого розыска, при общем соответствии действительности сведений, связанных с уголовным делом истца. "Однако суды не учли, что на средства массовой информации не могут быть возложены равные с органами предварительного следствия и судом требования о юридической точности формулировок обвинения и тот же стандарт доказывания обстоятельств, на которых оно основано. Иное означало бы, что сообщения о возбуждении и расследовании уголовных дел, представляющие определенный общественный интерес, были бы возможны только после вступления в законную силу приговора суда или иного окончательного постановления по уголовному делу и ограничивались бы сведениями, изложенными в этом приговоре или постановлении", - сказано в определении суда. Дело направлено на пересмотр.

https://ria.ru/20241019/advokat-1978849466.html

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