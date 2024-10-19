https://ria.ru/20241019/ssha-1978874910.html

Трамп не остановит программы в постсоветских странах, считает эксперт

Трамп не остановит программы в постсоветских странах, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2024

Трамп не остановит программы в постсоветских странах, считает эксперт

Возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США не уменьшит финансирование американских проектов в постсоветских странах, в частности, в Молдавии,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:33

2024-10-19T11:33

2024-10-19T11:33

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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США не уменьшит финансирование американских проектов в постсоветских странах, в частности, в Молдавии, Грузии и Армении, считает политический обозреватель Арман Абовян. "Нет, с избранием Трампа не снизится финансирование ни Молдавии, ни Грузии, ни Армении в плане даже не финансовой помощи, а реализации основных, скажем так, программ", - сказал Абовян РИА Новости. Он уточнил, что основной блок финансирования утверждается конгрессом, а конгресс, сенат США заточены под продолжение этих процессов. Абовян считает также, что в случае прихода Трампа в Белый дом не ослабнет также санкционное давление на Тбилиси. "Вне зависимости от того, кто является президентом США, есть глубинная неизменная политика, которая может в общих чертах претерпеть незначительные изменения, но глобально нет, не изменится. То есть давление на Грузию будет продолжаться", - заявил эксперт. При этом он добавил, что многое зависит и от парламентских выборов в Грузии 26 октября. "Подытоживая, если избирается Трамп, то нет, особых подвижек наблюдаться не будет", - отметил Абовян.

https://ria.ru/20240722/premer-1961170566.html

https://ria.ru/20240921/tramp-1973947390.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, грузия, тбилиси, дональд трамп