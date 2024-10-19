https://ria.ru/20241019/ssha-1978874910.html
Трамп не остановит программы в постсоветских странах, считает эксперт
Трамп не остановит программы в постсоветских странах, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2024
Трамп не остановит программы в постсоветских странах, считает эксперт
Возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США не уменьшит финансирование американских проектов в постсоветских странах, в частности, в Молдавии,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:33
2024-10-19T11:33
2024-10-19T11:33
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ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США не уменьшит финансирование американских проектов в постсоветских странах, в частности, в Молдавии, Грузии и Армении, считает политический обозреватель Арман Абовян. "Нет, с избранием Трампа не снизится финансирование ни Молдавии, ни Грузии, ни Армении в плане даже не финансовой помощи, а реализации основных, скажем так, программ", - сказал Абовян РИА Новости. Он уточнил, что основной блок финансирования утверждается конгрессом, а конгресс, сенат США заточены под продолжение этих процессов. Абовян считает также, что в случае прихода Трампа в Белый дом не ослабнет также санкционное давление на Тбилиси. "Вне зависимости от того, кто является президентом США, есть глубинная неизменная политика, которая может в общих чертах претерпеть незначительные изменения, но глобально нет, не изменится. То есть давление на Грузию будет продолжаться", - заявил эксперт. При этом он добавил, что многое зависит и от парламентских выборов в Грузии 26 октября. "Подытоживая, если избирается Трамп, то нет, особых подвижек наблюдаться не будет", - отметил Абовян.
https://ria.ru/20240722/premer-1961170566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, грузия, тбилиси, дональд трамп
В мире, США, Грузия, Тбилиси, Дональд Трамп
Трамп не остановит программы в постсоветских странах, считает эксперт
Эксперт Абовян: избрание Трампа не уменьшит финансирование проектов в СНГ
ЕРЕВАН, 19 окт - РИА Новости. Возможное избрание Дональда Трампа на пост президента США не уменьшит финансирование американских проектов в постсоветских странах, в частности, в Молдавии, Грузии и Армении, считает политический обозреватель Арман Абовян.
"Нет, с избранием Трампа не снизится финансирование ни Молдавии, ни Грузии, ни Армении в плане даже не финансовой помощи, а реализации основных, скажем так, программ", - сказал Абовян РИА Новости.
Он уточнил, что основной блок финансирования утверждается конгрессом, а конгресс, сенат США
заточены под продолжение этих процессов.
Абовян считает также, что в случае прихода Трампа в Белый дом не ослабнет также санкционное давление на Тбилиси
. "Вне зависимости от того, кто является президентом США, есть глубинная неизменная политика, которая может в общих чертах претерпеть незначительные изменения, но глобально нет, не изменится. То есть давление на Грузию
будет продолжаться", - заявил эксперт.
При этом он добавил, что многое зависит и от парламентских выборов в Грузии 26 октября.
"Подытоживая, если избирается Трамп, то нет, особых подвижек наблюдаться не будет", - отметил Абовян.