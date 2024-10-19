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Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США - РИА Новости, 19.10.2024
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09:32 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ssha-1978864005.html
Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США
Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США - РИА Новости, 19.10.2024
Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США
Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:32
2024-10-19T09:32
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3 процентного пункта, подсчитало РИА Новости по данным статистического бюро США. Так, согласно последним доступным данным, доля иностранцев среди занятого населения в США на сентябрь текущего года составила 19,4%. Таким образом с начала руководства Байдена она выросла на 2,3 процентного пункта. Выше всего доля иностранцев при действующем лидере Штатов была в августе этого же года - 19,6%. Таким образом, именно при Байдене доля иностранцев достигла пятой части рынка труда. Всего по итогам сентября в США насчитывалось 162,05 миллиона работающих человек. С начала президентского срока Байдена это число выросло на 9,2%. В то же время в Штатах на август этого года насчитывалось 8,1 миллиона свободных вакансий. С начала 2021 года их стало на 12,9% больше. Безработица при этом снизилась на 2,3 процентных пункта, до 4,1% в сентябре. Однако ее уровни при Байдене бывали и ниже: так, в 2022 и 2023 годах доля людей без работы могла опускаться вплоть до 3,5%. Тема мигрантов и безработицы является одной из горячих на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241009/ekonomika-1977084420.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США

Доля иностранцев в общем числе занятого населения США достигла почти пятой части

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3 процентного пункта, подсчитало РИА Новости по данным статистического бюро США.
Так, согласно последним доступным данным, доля иностранцев среди занятого населения в США на сентябрь текущего года составила 19,4%. Таким образом с начала руководства Байдена она выросла на 2,3 процентного пункта.
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Выше всего доля иностранцев при действующем лидере Штатов была в августе этого же года - 19,6%. Таким образом, именно при Байдене доля иностранцев достигла пятой части рынка труда.
Всего по итогам сентября в США насчитывалось 162,05 миллиона работающих человек. С начала президентского срока Байдена это число выросло на 9,2%.
В то же время в Штатах на август этого года насчитывалось 8,1 миллиона свободных вакансий. С начала 2021 года их стало на 12,9% больше. Безработица при этом снизилась на 2,3 процентных пункта, до 4,1% в сентябре. Однако ее уровни при Байдене бывали и ниже: так, в 2022 и 2023 годах доля людей без работы могла опускаться вплоть до 3,5%.
Тема мигрантов и безработицы является одной из горячих на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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