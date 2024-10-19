https://ria.ru/20241019/ssha-1978864005.html

Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США

Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США - РИА Новости, 19.10.2024

Иностранцы при Байдене впервые заняли почти пятую часть рабочих мест в США

Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:32

2024-10-19T09:32

2024-10-19T09:32

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Доля иностранцев в общем числе занятого населения США к концу президентства Джо Байдена составила почти пятую часть, увеличившись с начала его срока на 2,3 процентного пункта, подсчитало РИА Новости по данным статистического бюро США. Так, согласно последним доступным данным, доля иностранцев среди занятого населения в США на сентябрь текущего года составила 19,4%. Таким образом с начала руководства Байдена она выросла на 2,3 процентного пункта. Выше всего доля иностранцев при действующем лидере Штатов была в августе этого же года - 19,6%. Таким образом, именно при Байдене доля иностранцев достигла пятой части рынка труда. Всего по итогам сентября в США насчитывалось 162,05 миллиона работающих человек. С начала президентского срока Байдена это число выросло на 9,2%. В то же время в Штатах на август этого года насчитывалось 8,1 миллиона свободных вакансий. С начала 2021 года их стало на 12,9% больше. Безработица при этом снизилась на 2,3 процентных пункта, до 4,1% в сентябре. Однако ее уровни при Байдене бывали и ниже: так, в 2022 и 2023 годах доля людей без работы могла опускаться вплоть до 3,5%. Тема мигрантов и безработицы является одной из горячих на грядущих американских выборах, которые состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241009/ekonomika-1977084420.html

https://ria.ru/20240625/tramp-1955284917.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024