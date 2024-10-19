https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978902691.html

Спецоперация, 19 октября: российские военные взяли под контроль Зоряное

Спецоперация, 19 октября: российские военные взяли под контроль Зоряное - РИА Новости, 19.10.2024

Спецоперация, 19 октября: российские военные взяли под контроль Зоряное

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 270 человек, правительство РФ... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:47

2024-10-19T17:47

2024-10-19T17:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

курская область

донецкая народная республика

чернобыльская аэс

украина

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 270 человек, правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области. Зоряное в ДНР под контролем российских военныхВ результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки в целом составили до 1860 военных. Подразделения группировки "Запад" ВС РФ улучшили положение по переднему краю, "Центр" продолжил продвижение в глубину обороны противника, а подразделения "Востока" улучшили тактическое положение. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. Потери ВСУ в Курской областиЗа сутки потери ВСУ на курском направлении превысили 270 человек, уничтожены девять единиц бронетехники, всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 24 740 военнослужащих, 167 танков, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, нанесено поражение ВСУ в районах девяти населенных пунктов, отражена контратака противника в районе Леонидово. Сбитые над российскими регионами беспилотникиРоссийские средства ПВО в течение ночи на субботу уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над территорией Брянской, Ростовской и Белгородской областей, сообщило Минобороны РФ. Около 7.15 мск над Брянской областью были сбиты еще четыре БПЛА. С 9.40 до 12.10 мск были уничтожены два украинских дрона над Курской и Белгородской областями. Около 16.20 мск еще один БПЛА был сбит над Курской областью. Выплаты пострадавшим в Курской области Правительство РФ дополнительно выделило более 3,2 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим в Курской области, сообщили в российском кабмине. Отмечается, что в зависимости от степени утраты имущества – полной или частичной – выплаты пострадавшим составят 150 тысяч или 75 тысяч рублей на человека. "Ранее на эти цели уже было направлено более 10 миллиардов рублей", - сообщили в российском кабмине. Франция пообещала Украине Mirage 2000 в начале 2025 годаПервые истребители четвертого поколения Mirage 2000 будут поставлены Киеву в начале 2025 года, заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. По его словам, французская сторона будет готовить пилотов таких самолетов. Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F. ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭСУкраинское командование заставляет мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской АЭС, даже в местах, где радиационный фон в 12 раз превышает норму, сообщил РИА Новости военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области. "Был прикомандирован к монтажной роте. Меня отправили в Киевскую область делать бетонные укрепления ПС-1/3… Это ДЗОТ (деревоземляная огневая точка), грубо говоря. В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует". Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то…", - сказал Озимов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

донецкая народная республика

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Экипажи вертолетов Ка-52м сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области Экипажи вертолетов Ка-52м авиации ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны 2024-10-19T17:47 true PT0M56S

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Комбинированный удар танкистов по украинским боевикам в районе Работино Танкисты ВС РФ нанесли комбинированный удар по украинским боевикам в районе Работино Запорожской области с использованием танков и тяжелых огнеметных систем, все цели успешно поражены 2024-10-19T17:47 true PT0M58S

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Наталья Макарова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, донецкая народная республика, чернобыльская аэс, украина