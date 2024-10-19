https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html

Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле

Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле - РИА Новости, 19.10.2024

Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле

Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, имевшая в своем составе натовские образцы военной техники, двигаясь по направлению к Курской области, подорвалась... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:11

2024-10-19T17:11

2024-10-19T17:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

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КУРСК, 19 окт - РИА Новости. Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, имевшая в своем составе натовские образцы военной техники, двигаясь по направлению к Курской области, подорвалась на украинском же минном поле, расположенном на территории Сумской области, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Виталий Озимов. "У нас там "Висенты" (Wisent ARV - ред.) были на базе Leopard. "Имары" (инженерная машина разграждения ИМР-2 - ред.). Это для танкового рва. Ну разградительные. Засыпает (землей - ред.) он. "Висент" разгораживает. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы (с Россией - ред.) доехать - уже на своем даже минном поле подорвались", - сказал собеседник агентства, имеющий воинскую специальность "водитель-сапер". По словам пленного, 6 сентября 2024 года киевское командование без предупреждения отправило его подразделение делать проходы в российской линии обороны на границе с Курской областью. Перед отправкой Озимов проходил подготовку в Польше. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире