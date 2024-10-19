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Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html
Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле
Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле - РИА Новости, 19.10.2024
Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле
Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, имевшая в своем составе натовские образцы военной техники, двигаясь по направлению к Курской области, подорвалась... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:11
2024-10-19T17:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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КУРСК, 19 окт - РИА Новости. Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, имевшая в своем составе натовские образцы военной техники, двигаясь по направлению к Курской области, подорвалась на украинском же минном поле, расположенном на территории Сумской области, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Виталий Озимов. "У нас там "Висенты" (Wisent ARV - ред.) были на базе Leopard. "Имары" (инженерная машина разграждения ИМР-2 - ред.). Это для танкового рва. Ну разградительные. Засыпает (землей - ред.) он. "Висент" разгораживает. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы (с Россией - ред.) доехать - уже на своем даже минном поле подорвались", - сказал собеседник агентства, имеющий воинскую специальность "водитель-сапер". По словам пленного, 6 сентября 2024 года киевское командование без предупреждения отправило его подразделение делать проходы в российской линии обороны на границе с Курской областью. Перед отправкой Озимов проходил подготовку в Польше. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
https://ria.ru/20240815/plennyy-1966328443.html
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россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле

Пленный: колонна ВСУ подорвалась на своих минах в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ
РСЗО 9К57 Ураган Центрального военного округа работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
РСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 19 окт - РИА Новости. Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, имевшая в своем составе натовские образцы военной техники, двигаясь по направлению к Курской области, подорвалась на украинском же минном поле, расположенном на территории Сумской области, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Виталий Озимов.
"У нас там "Висенты" (Wisent ARV - ред.) были на базе Leopard. "Имары" (инженерная машина разграждения ИМР-2 - ред.). Это для танкового рва. Ну разградительные. Засыпает (землей - ред.) он. "Висент" разгораживает. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы (с Россией - ред.) доехать - уже на своем даже минном поле подорвались", - сказал собеседник агентства, имеющий воинскую специальность "водитель-сапер".
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
20 августа, 12:30
По словам пленного, 6 сентября 2024 года киевское командование без предупреждения отправило его подразделение делать проходы в российской линии обороны на границе с Курской областью. Перед отправкой Озимов проходил подготовку в Польше.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Украинский пленный рассказал о задачах ВСУ в Курской области
15 августа, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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