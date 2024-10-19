Пленный рассказал, как колонна ВСУ подорвалась на своем минном поле
Пленный: колонна ВСУ подорвалась на своих минах в Сумской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ
РСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 19 окт - РИА Новости. Бронеколонна 49-й артиллерийской бригады ВСУ, имевшая в своем составе натовские образцы военной техники, двигаясь по направлению к Курской области, подорвалась на украинском же минном поле, расположенном на территории Сумской области, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Виталий Озимов.
"У нас там "Висенты" (Wisent ARV - ред.) были на базе Leopard. "Имары" (инженерная машина разграждения ИМР-2 - ред.). Это для танкового рва. Ну разградительные. Засыпает (землей - ред.) он. "Висент" разгораживает. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы (с Россией - ред.) доехать - уже на своем даже минном поле подорвались", - сказал собеседник агентства, имеющий воинскую специальность "водитель-сапер".
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По словам пленного, 6 сентября 2024 года киевское командование без предупреждения отправило его подразделение делать проходы в российской линии обороны на границе с Курской областью. Перед отправкой Озимов проходил подготовку в Польше.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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