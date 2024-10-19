https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978880084.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях - РИА Новости, 19.10.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:32

2024-10-19T12:32

2024-10-19T12:38

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днепропетровская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской Области, Ильинка Днепропетровской Области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области."Потери противника составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html

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Дарья Буймова

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