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ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях - РИА Новости, 19.10.2024
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12:32 19.10.2024 (обновлено: 12:38 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978880084.html
ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях
ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях - РИА Новости, 19.10.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях
ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:32
2024-10-19T12:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской Области, Ильинка Днепропетровской Области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области."Потери противника составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , россия, безопасность, запорожская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область
ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях

Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской Области, Ильинка Днепропетровской Области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области.
"Потери противника составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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