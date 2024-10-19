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ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях
ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях - РИА Новости, 19.10.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях
ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:32
2024-10-19T12:32
2024-10-19T12:38
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лобковое Запорожской Области, Ильинка Днепропетровской Области, Приднепровское, Гавриловка и острова Корабелов Херсонской области."Потери противника составили до 50 военнослужащих и пять автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях
Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне ответственности "Днепра"