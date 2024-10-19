Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 19.10.2024 (обновлено: 13:17 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978879084.html
Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР - РИА Новости, 19.10.2024
Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
Бойцы группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:23
2024-10-19T13:17
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971782462_194:24:3005:1605_1920x0_80_0_0_f7cc09593df0793936cb1796a8703b18.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщили в Минобороны.&quot;В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Помимо этого, группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника и уничтожить полевой склад боеприпасов.Потери противника составили:
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971782462_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_73a0a48c420176bad327e0d4cf80b52c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщили в Минобороны.
«

"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Зоряное в ДНР
Южная группировка войск освободила село Зоряное в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Зоряное в ДНР

Зоряное — село в двух километрах к юго-востоку от Горняка. Его освобождение позволяет выйти на окраины непосредственно Горняка — города с населением около 10,5 тысячи человек, расположенного в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и в 11 километрах к юго-востоку от Селидова.

Через Горняк проходит важная железнодорожная линия, по которой осуществляется снабжение значительной части ВСУ в Донбассе. Кроме того, в городе расположено несколько крупных шахт. Его освобождение нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

Помимо этого, группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника и уничтожить полевой склад боеприпасов.
Потери противника составили:
  • до 830 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Уже началось". В США сделали заявление о спецоперации
16 октября, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала