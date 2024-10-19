Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

Зоряное — село в двух километрах к юго-востоку от Горняка. Его освобождение позволяет выйти на окраины непосредственно Горняка — города с населением около 10,5 тысячи человек, расположенного в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и в 11 километрах к юго-востоку от Селидова.

Через Горняк проходит важная железнодорожная линия, по которой осуществляется снабжение значительной части ВСУ в Донбассе. Кроме того, в городе расположено несколько крупных шахт. Его освобождение нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.