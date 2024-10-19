Российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Зоряное в ДНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Зоряное в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Зоряное в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Зоряное в ДНР
Зоряное — село в двух километрах к юго-востоку от Горняка. Его освобождение позволяет выйти на окраины непосредственно Горняка — города с населением около 10,5 тысячи человек, расположенного в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и в 11 километрах к юго-востоку от Селидова.
Через Горняк проходит важная железнодорожная линия, по которой осуществляется снабжение значительной части ВСУ в Донбассе. Кроме того, в городе расположено несколько крупных шахт. Его освобождение нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
Помимо этого, группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах Константиновки, Курахово, Никифоровки и Звановки в Донецкой Народной Республике. Также удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника и уничтожить полевой склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 830 военнослужащих;
- два автомобиля;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
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