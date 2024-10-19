https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978852798.html

ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне действия группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 19.10.2024

ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне действия группировки "Центр"

Украинские формирования потеряли до 440 военнослужащих и два бронетранспортера производства Франции в зоне действия группировки войск "Центр", сообщил начальник РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T05:03

2024-10-19T05:03

2024-10-19T05:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 440 военнослужащих и два бронетранспортера производства Франции в зоне действия группировки войск "Центр", сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и техники 33-й, 151-й механизированных, 25-й десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 119-й территориальной обороны ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Красноармейска, Селидово. Отразили десять контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 67-й, 100-й, 110-й механизированной и 68-й егерской бригад, 38-й бригады морской пехоты и 425-го штурмового батальона ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 440 военнослужащих, два БТР французского производства, четыре бронемашины и орудие Д-20, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241018/lyubimovka-1978738994.html

франция

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франция, димитров, красноармейск, в мире