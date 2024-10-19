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ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне действия группировки "Центр" - РИА Новости, 19.10.2024
ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне действия группировки "Центр"
Украинские формирования потеряли до 440 военнослужащих и два бронетранспортера производства Франции в зоне действия группировки войск "Центр", сообщил начальник РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:03
2024-10-19T05:03
2024-10-19T05:07
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 440 военнослужащих и два бронетранспортера производства Франции в зоне действия группировки войск "Центр", сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и техники 33-й, 151-й механизированных, 25-й десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад, 119-й территориальной обороны ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Красноармейска, Селидово. Отразили десять контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 67-й, 100-й, 110-й механизированной и 68-й егерской бригад, 38-й бригады морской пехоты и 425-го штурмового батальона ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 440 военнослужащих, два БТР французского производства, четыре бронемашины и орудие Д-20, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241018/lyubimovka-1978738994.html
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франция, димитров, красноармейск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Франция, Димитров, Красноармейск, В мире
ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне действия группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 440 боевиков и два французских БТР в зоне действия "Центра"