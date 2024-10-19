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В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Сербии - РИА Новости, 19.10.2024
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14:52 19.10.2024 (обновлено: 23:53 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/sotrudnichestvo-1978929354.html
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Сербии
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Сербии - РИА Новости, 19.10.2024
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Сербии
Интенсификация отношений и сотрудничества России и Сербии неизбежна и будет наращиваться, особенно после победы на Украине и установления новой системы... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:52
2024-10-19T23:53
в мире
справки
сербия
россия
белград (город)
петр толстой
александр боцан-харченко
александр вулин
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Интенсификация отношений и сотрудничества России и Сербии неизбежна и будет наращиваться, особенно после победы на Украине и установления новой системы безопасности в Европе, заявил РИА Новости заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. "Интенсификация неизбежна, потому что потенциал БРИКС, как мы видим в эти дни, только растет. Количество стран, которые хотят присоединиться - уже около 30, и я думаю, что неизбежно мы будем наращивать сотрудничество и экономическое сотрудничество с Сербией. Россия никогда Сербию не бросала, всегда была надежным поставщиком, в том числе, энергоресурсов, что важно. И я думаю, что это сотрудничество пойдет еще лучше после нашей победы на Украине и соответственно, гарантий безопасности, новой системы безопасности в Европе. Как только это случится, мы, уверен, первой страной, с которой мы будем развивать отношения на континенте, будет Сербия", - заявил Толстой в разговоре с агентством. В представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде в субботу открылась научная конференция на тему освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне. На открытии присутствовали вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович, зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, посол РФ Александр Боцан-Харченко, офицеры армии Сербии, сербские и российские эксперты. "Восьмидесятилетие освобождения — это общая история России и Сербии. Это наша общая борьба и как говорят сербы: "от нас борьба, от Господа – победа". Поэтому мы уверены в победе и в этот раз, и не сомневаемся, что наши исторические связи с Сербией в любом случае никуда не исчезнут и будут укрепляться, а новые поколения будут также интенсивно взаимодействовать, как и на протяжении последних ста лет", - подчеркнул зампред Госдумы. Накануне состоялось торжественное открытие выставки Государственного центрального музея современной истории России с фотографиями военных лет в центре Белграда при поддержке министерства культуры РФ. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерево. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20241019/vulin-1978887794.html
https://ria.ru/20240906/serbiya-1970955581.html
https://ria.ru/20240816/korotchenko-1966646834.html
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в мире, справки, сербия, россия, белград (город), петр толстой, александр боцан-харченко, александр вулин, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Справки, Сербия, Россия, Белград (город), Петр Толстой, Александр Боцан-Харченко, Александр Вулин, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Сербии

Депутат Толстой: интенсификация отношений России и Сербии будет наращиваться

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL
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Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Интенсификация отношений и сотрудничества России и Сербии неизбежна и будет наращиваться, особенно после победы на Украине и установления новой системы безопасности в Европе, заявил РИА Новости заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой.
«
"Интенсификация неизбежна, потому что потенциал БРИКС, как мы видим в эти дни, только растет. Количество стран, которые хотят присоединиться - уже около 30, и я думаю, что неизбежно мы будем наращивать сотрудничество и экономическое сотрудничество с Сербией. Россия никогда Сербию не бросала, всегда была надежным поставщиком, в том числе, энергоресурсов, что важно. И я думаю, что это сотрудничество пойдет еще лучше после нашей победы на Украине и соответственно, гарантий безопасности, новой системы безопасности в Европе. Как только это случится, мы, уверен, первой страной, с которой мы будем развивать отношения на континенте, будет Сербия", - заявил Толстой в разговоре с агентством.
Английские войска наблюдают за обороной противника во время вторжения союзных войск в Италию, 1943 год - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Западные страны избегают ответственность за Вторую мировую, заявил Вулин
Вчера, 14:35
В представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде в субботу открылась научная конференция на тему освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне. На открытии присутствовали вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин, министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов Неманья Старович, зампред Совета Федерации Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, посол РФ Александр Боцан-Харченко, офицеры армии Сербии, сербские и российские эксперты.
"Восьмидесятилетие освобождения — это общая история России и Сербии. Это наша общая борьба и как говорят сербы: "от нас борьба, от Господа – победа". Поэтому мы уверены в победе и в этот раз, и не сомневаемся, что наши исторические связи с Сербией в любом случае никуда не исчезнут и будут укрепляться, а новые поколения будут также интенсивно взаимодействовать, как и на протяжении последних ста лет", - подчеркнул зампред Госдумы.
Накануне состоялось торжественное открытие выставки Государственного центрального музея современной истории России с фотографиями военных лет в центре Белграда при поддержке министерства культуры РФ.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерево. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Усилия Запада против Сербии обречены на провал, заявили в Госдуме
6 сентября, 06:28
Президент Сербии Александр Вучич после встречи с послом РФ Александром Боцан-Харченко 6 сентября заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двустороннее сотрудничество, не уточнив, в каком именно формате планирует разговор.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин вручил военному аналитику Игорю Коротченко грамоту правительства Сербии - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Игорь Коротченко получил грамоту правительства Сербии
16 августа, 17:05
 
В миреСправкиСербияРоссияБелград (город)Петр ТолстойАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинГосдума РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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