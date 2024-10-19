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Москвичей предупредили о снеге и похолодании - РИА Новости, 19.10.2024
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16:54 19.10.2024 (обновлено: 17:00 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/sneg-1978899145.html
Москвичей предупредили о снеге и похолодании
Москвичей предупредили о снеге и похолодании - РИА Новости, 19.10.2024
Москвичей предупредили о снеге и похолодании
Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 8 градусов, температура опустится до климатической нормы, сообщил ведущий... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:54
2024-10-19T17:00
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 8 градусов, температура опустится до климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "А в пятницу среди капель дождя местами закружат и снежинки, и температура понизится до климатической нормы этих дней октября – плюс 3 - плюс 8 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что, по предварительному прогнозу, в следующие выходные природа ещё порадует жителей и гостей столицы довольно солнечной и сухой, хоть и прохладной, не выше плюс 4 - плюс 9 градусов, погодой.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о снеге и похолодании

Леус: снег с дождем пройдет в Москве в пятницу, температура ожидается плюс 3-8

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 8 градусов, температура опустится до климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"А в пятницу среди капель дождя местами закружат и снежинки, и температура понизится до климатической нормы этих дней октября – плюс 3 - плюс 8 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что, по предварительному прогнозу, в следующие выходные природа ещё порадует жителей и гостей столицы довольно солнечной и сухой, хоть и прохладной, не выше плюс 4 - плюс 9 градусов, погодой.
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