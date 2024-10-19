https://ria.ru/20241019/sneg-1978899145.html

Москвичей предупредили о снеге и похолодании

Москвичей предупредили о снеге и похолодании - РИА Новости, 19.10.2024

Москвичей предупредили о снеге и похолодании

Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 8 градусов, температура опустится до климатической нормы, сообщил ведущий... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:54

2024-10-19T16:54

2024-10-19T17:00

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 8 градусов, температура опустится до климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "А в пятницу среди капель дождя местами закружат и снежинки, и температура понизится до климатической нормы этих дней октября – плюс 3 - плюс 8 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что, по предварительному прогнозу, в следующие выходные природа ещё порадует жителей и гостей столицы довольно солнечной и сухой, хоть и прохладной, не выше плюс 4 - плюс 9 градусов, погодой.

https://ria.ru/20240929/pogoda-1975366337.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, погода