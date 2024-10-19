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Москвичей предупредили о снеге и похолодании
Москвичей предупредили о снеге и похолодании - РИА Новости, 19.10.2024
Москвичей предупредили о снеге и похолодании
Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 8 градусов, температура опустится до климатической нормы, сообщил ведущий... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:54
2024-10-19T16:54
2024-10-19T17:00
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Снег с дождем ожидается местами в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 8 градусов, температура опустится до климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "А в пятницу среди капель дождя местами закружат и снежинки, и температура понизится до климатической нормы этих дней октября – плюс 3 - плюс 8 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что, по предварительному прогнозу, в следующие выходные природа ещё порадует жителей и гостей столицы довольно солнечной и сухой, хоть и прохладной, не выше плюс 4 - плюс 9 градусов, погодой.
https://ria.ru/20240929/pogoda-1975366337.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о снеге и похолодании
Леус: снег с дождем пройдет в Москве в пятницу, температура ожидается плюс 3-8