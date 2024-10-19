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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.10.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы раздались в субботу в Хмельницкой области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:23
2024-10-19T11:23
2024-10-19T11:23
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Хмельницкой области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 11.10 мск тревога звучит в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы