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В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/smi-1978874285.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.10.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы раздались в субботу в Хмельницкой области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:23
2024-10-19T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
хмельницкий (город)
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Хмельницкой области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 11.10 мск тревога звучит в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html
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хмельницкая область
хмельницкий (город)
харьковская область
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в мире, хмельницкая область, хмельницкий (город), харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Хмельницкой области прогремели взрывы

"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Хмельницкой области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 11.10 мск тревога звучит в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьХмельницкий (город)Харьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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