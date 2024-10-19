https://ria.ru/20241019/smi-1978874285.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.10.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы раздались в субботу в Хмельницкой области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:23

2024-10-19T11:23

2024-10-19T11:23

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в Хмельницкой области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 11.10 мск тревога звучит в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html

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Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, хмельницкий (город), харьковская область, вооруженные силы рф