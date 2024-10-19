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В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2024
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20:56 19.10.2024 (обновлено: 21:37 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/sinvar-1978919950.html
В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС
В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2024
В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС
Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не станет поводом для прекращения активности палестинского движения, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:56
2024-10-19T21:37
в мире
израиль
иран
сша
яхья синвар
аббас аракчи
джо байден
хамас
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СТАМБУЛ, 19 окт — РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не станет поводом для прекращения активности палестинского движения, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV."Гибель Синвара не остановит деятельность ХАМАС, а лишь усилит решимость движения и мотивацию палестинской молодежи", — сказал он.Дипломат добавил, что Израиль не может существовать и "совершать преступления в Газе и Ливане" без помощи США. Он указал, что все используемое там Тель-Авивом оружие американского производства. Поэтому, если бы у Вашингтона была реальная политическая воля, он бы смог "прекратить атаки и остановить Израиль", отметил Аракчи.&quot;Для нас США — союзник сионистов. Если в регионе разразится широкомасштабная война, США в нее втянутся, мы этого совсем не желаем. Война может перекинуться и на страны Персидского залива. Но я уверен, что еще есть шанс для дипломатии, нельзя оставлять все на волю одного человека в сионистском режиме&quot;, — уточнил министр.Он подчеркнул, что есть риск возникновения конфликта во многих странах региона, в том числе в Сирии.В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Синвара ликвидировали при танковом обстреле. Перед этим ему пришлось перемещаться, так как после его обнаружения израильскими военными началась перестрелка.В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Хена Кугеля, проводившего вскрытие главы политбюро ХАМАС, передал, что Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову.В четверг американский лидер Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. В пятницу ХАМАС признало гибель главы политбюро движения.
https://ria.ru/20241019/sinvar-1978855836.html
https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html
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в мире, израиль, иран, сша, яхья синвар, аббас аракчи, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, США, Яхья Синвар, Аббас Аракчи, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС

Аббас Аракчи: убийство главы политбюро ХАМАС Синвара не остановит движение

© Армия обороны ИзраиляКадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Армия обороны Израиля
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром
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СТАМБУЛ, 19 окт — РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не станет поводом для прекращения активности палестинского движения, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV.
«
"Гибель Синвара не остановит деятельность ХАМАС, а лишь усилит решимость движения и мотивацию палестинской молодежи", — сказал он.
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара
Вчера, 07:04
Дипломат добавил, что Израиль не может существовать и "совершать преступления в Газе и Ливане" без помощи США. Он указал, что все используемое там Тель-Авивом оружие американского производства.
Поэтому, если бы у Вашингтона была реальная политическая воля, он бы смог "прекратить атаки и остановить Израиль", отметил Аракчи.
«

"Для нас США — союзник сионистов. Если в регионе разразится широкомасштабная война, США в нее втянутся, мы этого совсем не желаем. Война может перекинуться и на страны Персидского залива. Но я уверен, что еще есть шанс для дипломатии, нельзя оставлять все на волю одного человека в сионистском режиме", — уточнил министр.

Он подчеркнул, что есть риск возникновения конфликта во многих странах региона, в том числе в Сирии.
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
Вчера, 06:54
В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.
Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Синвара ликвидировали при танковом обстреле. Перед этим ему пришлось перемещаться, так как после его обнаружения израильскими военными началась перестрелка.
В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Хена Кугеля, проводившего вскрытие главы политбюро ХАМАС, передал, что Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову.
В четверг американский лидер Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. В пятницу ХАМАС признало гибель главы политбюро движения.
Глава ХАМАС за пределами Палестины Халед Машаль дает интервью - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
СМИ: главой ХАМАС после гибели Синвара стал лидер движения за рубежом
18 октября, 06:12
 
В миреИзраильИранСШАЯхья СинварАббас АракчиДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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