https://ria.ru/20241019/sinvar-1978919950.html

В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС

В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2024

В Иране рассказали о влиянии гибели Синвара на деятельность ХАМАС

Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не станет поводом для прекращения активности палестинского движения, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T20:56

2024-10-19T20:56

2024-10-19T21:37

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СТАМБУЛ, 19 окт — РИА Новости. Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не станет поводом для прекращения активности палестинского движения, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV."Гибель Синвара не остановит деятельность ХАМАС, а лишь усилит решимость движения и мотивацию палестинской молодежи", — сказал он.Дипломат добавил, что Израиль не может существовать и "совершать преступления в Газе и Ливане" без помощи США. Он указал, что все используемое там Тель-Авивом оружие американского производства. Поэтому, если бы у Вашингтона была реальная политическая воля, он бы смог "прекратить атаки и остановить Израиль", отметил Аракчи."Для нас США — союзник сионистов. Если в регионе разразится широкомасштабная война, США в нее втянутся, мы этого совсем не желаем. Война может перекинуться и на страны Персидского залива. Но я уверен, что еще есть шанс для дипломатии, нельзя оставлять все на волю одного человека в сионистском режиме", — уточнил министр.Он подчеркнул, что есть риск возникновения конфликта во многих странах региона, в том числе в Сирии.В четверг ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара в секторе Газа. Власти еврейского государства считают его главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1,2 тысячи человек, более 200 оказались в заложниках.Как сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, Синвара ликвидировали при танковом обстреле. Перед этим ему пришлось перемещаться, так как после его обнаружения израильскими военными началась перестрелка.В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома Хена Кугеля, проводившего вскрытие главы политбюро ХАМАС, передал, что Синвар погиб из-за огнестрельного ранения в голову.В четверг американский лидер Джо Байден заявил, что отследить Синвара Израилю помогла американская разведка. В пятницу ХАМАС признало гибель главы политбюро движения.

https://ria.ru/20241019/sinvar-1978855836.html

https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html

https://ria.ru/20241018/mashal-1978640297.html

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