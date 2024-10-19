https://ria.ru/20241019/sinvar-1978855836.html

СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара

СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара

Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано Израилем в качестве "разменной монеты" для освобождения... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:04

2024-10-19T07:04

2024-10-19T07:04

в мире

израиль

сша

яхья синвар

джо байден

камала харрис

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано Израилем в качестве "разменной монеты" для освобождения заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. "Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве "разменной монеты" в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе", - сообщает телеканал. По заявлению источников, обмен на заложников - это, скорее всего, единственный способ вернуть останки Синвара в Газу. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Ранее сообщалось, что, по израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, которые считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html

https://ria.ru/20241019/gaza-1978847656.html

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в мире, израиль, сша, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году