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СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 19.10.2024
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07:04 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/sinvar-1978855836.html
СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара
СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара
Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано Израилем в качестве "разменной монеты" для освобождения... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:04
2024-10-19T07:04
в мире
израиль
сша
яхья синвар
джо байден
камала харрис
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано Израилем в качестве "разменной монеты" для освобождения заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. "Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве "разменной монеты" в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе", - сообщает телеканал. По заявлению источников, обмен на заложников - это, скорее всего, единственный способ вернуть останки Синвара в Газу. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Ранее сообщалось, что, по израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, которые считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978855665.html
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в мире, израиль, сша, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Яхья Синвар, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело лидера ХАМАС Синвара

CNN: тело Синвара может стать "разменной монетой" для освобождения пленных

© AP Photo / Adel HanaЯхья Синвар
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
Яхья Синвар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Тело убитого главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано Израилем в качестве "разменной монеты" для освобождения заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.
"Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве "разменной монеты" в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе", - сообщает телеканал.
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
СМИ узнали, как погиб глава политбюро ХАМАС Синвар
Вчера, 06:54
По заявлению источников, обмен на заложников - это, скорее всего, единственный способ вернуть останки Синвара в Газу.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ.
Ранее сообщалось, что, по израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 заложник, включая тех, которые считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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В миреИзраильСШАЯхья СинварДжо БайденКамала ХаррисХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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