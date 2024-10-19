https://ria.ru/20241019/sever-1978879436.html

Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом

Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 19.10.2024

Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом

ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:24

2024-10-19T12:24

2024-10-19T12:31

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, россия, вооруженные силы украины, безопасность