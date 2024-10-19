https://ria.ru/20241019/sever-1978879436.html
Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом
Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 19.10.2024
Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:24
2024-10-19T12:24
2024-10-19T12:31
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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харьков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Севера" нанесли поражение формированиям ВСУ под Харьковом
"Север" нанес поражение формированиям ВСУ и уничтожил склад под Харьковом