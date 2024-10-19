https://ria.ru/20241019/saldo-1978854345.html

ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра

ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра - РИА Новости, 19.10.2024

ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра

Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T06:11

2024-10-19T06:11

2024-10-19T08:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир сальдо

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо."В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем", — сказал он. При этом, по словам губернатора, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются. Он отметил, что большинство из них заканчиваются плачевно для солдат ВСУ — российские артиллеристы поражают плавсредства и лишь немногим удается "убраться восвояси ни с чем".В конце сентября Сальдо рассказал РИА Новости, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20241018/svo-1978718403.html

https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977428394.html

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вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия, херсонская область