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ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 19.10.2024 (обновлено: 08:29 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/saldo-1978854345.html
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра - РИА Новости, 19.10.2024
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:11
2024-10-19T08:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо."В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем", — сказал он. При этом, по словам губернатора, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются. Он отметил, что большинство из них заканчиваются плачевно для солдат ВСУ — российские артиллеристы поражают плавсредства и лишь немногим удается "убраться восвояси ни с чем".В конце сентября Сальдо рассказал РИА Новости, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20241018/svo-1978718403.html
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Россия, Херсонская область
ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра

Сальдо: ВС России вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
«
"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем", — сказал он.
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При этом, по словам губернатора, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются. Он отметил, что большинство из них заканчиваются плачевно для солдат ВСУ — российские артиллеристы поражают плавсредства и лишь немногим удается "убраться восвояси ни с чем".
В конце сентября Сальдо рассказал РИА Новости, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.
Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоРоссияХерсонская область
 
 
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