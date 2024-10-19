ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
Сальдо: ВС России вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Российские подразделения вытеснили ВСУ из островной зоны дельты Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
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"В битве за острова наши воины побеждают. Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем", — сказал он.
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При этом, по словам губернатора, самоубийственные рейды украинских диверсантов на "резиновых лодочках" в надежде переправиться через Днепр на левый берег периодически продолжаются. Он отметил, что большинство из них заканчиваются плачевно для солдат ВСУ — российские артиллеристы поражают плавсредства и лишь немногим удается "убраться восвояси ни с чем".
В конце сентября Сальдо рассказал РИА Новости, что украинскую армию оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.
Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.