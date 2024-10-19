https://ria.ru/20241019/sahalin-1978866058.html

На Сахалине приостановили поиски моряков с опрокинувшегося судна

На Сахалине приостановили поиски моряков с опрокинувшегося судна - РИА Новости, 19.10.2024

На Сахалине приостановили поиски моряков с опрокинувшегося судна

Поиски пропавших членов экипажа судна, опрокинувшегося у побережья юга Сахалина, в субботу приостановлены по метеоусловиям, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:55

2024-10-19T09:55

2024-10-19T09:55

происшествия

россия

сахалин

корсаков

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Поиски пропавших членов экипажа судна, опрокинувшегося у побережья юга Сахалина, в субботу приостановлены по метеоусловиям, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. "Активная фаза операции по поиску моряков с грузового судна "Григорий Ловцов" в субботу приостановлена в связи с непогодой", - рассказал представитель пресс-службы ведомства. Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось у берегов Сахалина в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. Губернатор Валерий Лимаренко ранее сообщал, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении), остальные четверо пропали. По данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Аварийное судно было отбуксировано к причалам порта. По уточненным данным регионального главка МЧС России, экипаж плашкоута состоял их 8 моряков, судьба 5 из них неизвестна. В настоящее время из трех спасенных моряков в реанимации Корсаковской ЦРБ находится один человек.

https://ria.ru/20241018/sudno-1978755408.html

https://ria.ru/20241015/kamchatka-1978054374.html

россия

сахалин

корсаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалин, корсаков, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)