https://ria.ru/20241019/sahalin-1978866058.html
На Сахалине приостановили поиски моряков с опрокинувшегося судна
На Сахалине приостановили поиски моряков с опрокинувшегося судна - РИА Новости, 19.10.2024
На Сахалине приостановили поиски моряков с опрокинувшегося судна
Поиски пропавших членов экипажа судна, опрокинувшегося у побережья юга Сахалина, в субботу приостановлены по метеоусловиям, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:55
2024-10-19T09:55
2024-10-19T09:55
происшествия
россия
сахалин
корсаков
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Поиски пропавших членов экипажа судна, опрокинувшегося у побережья юга Сахалина, в субботу приостановлены по метеоусловиям, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. "Активная фаза операции по поиску моряков с грузового судна "Григорий Ловцов" в субботу приостановлена в связи с непогодой", - рассказал представитель пресс-службы ведомства. Грузовое судно "Григорий Ловцов" в пятницу перевернулось у берегов Сахалина в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. Губернатор Валерий Лимаренко ранее сообщал, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один – на амбулаторном лечении), остальные четверо пропали. По данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Аварийное судно было отбуксировано к причалам порта. По уточненным данным регионального главка МЧС России, экипаж плашкоута состоял их 8 моряков, судьба 5 из них неизвестна. В настоящее время из трех спасенных моряков в реанимации Корсаковской ЦРБ находится один человек.
https://ria.ru/20241018/sudno-1978755408.html
https://ria.ru/20241015/kamchatka-1978054374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сахалин, корсаков, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалин, Корсаков, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине приостановили поиски моряков с опрокинувшегося судна
Поиски моряков, пропавших у берегов Сахалина, приостановили из-за непогоды