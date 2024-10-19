https://ria.ru/20241019/rumynija-1978872184.html

В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы - РИА Новости, 19.10.2024

В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

Четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух в ночь на субботу из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:02

2024-10-19T11:02

2024-10-19T11:05

в мире

румыния

черное море

констанца

ввс испании

f-16

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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух в ночь на субботу из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не удалось, сообщает пресс-служба министерства обороны. "В субботу, 19 октября, около 2:30 ночи (совпадает с мск) радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила небольшую воздушную цель в районе побережья Черного моря, примерно в 45 км к востоку от города Сфынту-Георге уезда Тулча. Так, для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны. Радиолокационный сигнал указывал на пересечение сухопутной границы Румынии около 4.00 утра в районе Гура-Портицей "Радары воздушного наблюдения постоянно следили за маршрутом цели, который проходил в направлении города Коджалак уезда Констанца, максимальная глубина проникновения на территории страны составляла 19 км. Истребительная авиация не вступала с ним в визуальный контакт ни на одном этапе пути", - отмечают в министерстве. Система наблюдения потеряла сигнал радара около 4.30 утра. Воздушную тревогу отменили в 5.10 утра, истребители вернулись в места дислокации. Судя по имеющимся на данный момент данным, вероятность существования зоны воздействия на территории страны не указана. Силы министерства национальной обороны, начиная с сегодняшнего утра, проведут расследование в этом районе. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. При этом отмечается, что сообщений о падении этого объекта на территории Румынии не поступало. Похожий инцидент произошел в Румынии в ночь на пятницу. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".

https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html

https://ria.ru/20240329/aviabaza-1936712411.html

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черное море

констанца

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, черное море, констанца, ввс испании, f-16