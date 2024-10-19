https://ria.ru/20241019/rumynija-1978872184.html
В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы
В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы - РИА Новости, 19.10.2024
В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы
Четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух в ночь на субботу из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:02
2024-10-19T11:02
2024-10-19T11:05
в мире
румыния
черное море
констанца
ввс испании
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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух в ночь на субботу из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не удалось, сообщает пресс-служба министерства обороны. "В субботу, 19 октября, около 2:30 ночи (совпадает с мск) радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила небольшую воздушную цель в районе побережья Черного моря, примерно в 45 км к востоку от города Сфынту-Георге уезда Тулча. Так, для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны. Радиолокационный сигнал указывал на пересечение сухопутной границы Румынии около 4.00 утра в районе Гура-Портицей "Радары воздушного наблюдения постоянно следили за маршрутом цели, который проходил в направлении города Коджалак уезда Констанца, максимальная глубина проникновения на территории страны составляла 19 км. Истребительная авиация не вступала с ним в визуальный контакт ни на одном этапе пути", - отмечают в министерстве. Система наблюдения потеряла сигнал радара около 4.30 утра. Воздушную тревогу отменили в 5.10 утра, истребители вернулись в места дислокации. Судя по имеющимся на данный момент данным, вероятность существования зоны воздействия на территории страны не указана. Силы министерства национальной обороны, начиная с сегодняшнего утра, проведут расследование в этом районе. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. При этом отмечается, что сообщений о падении этого объекта на территории Румынии не поступало. Похожий инцидент произошел в Румынии в ночь на пятницу. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".
https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1938980775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, черное море, констанца, ввс испании, f-16
В мире, Румыния, Черное море, Констанца, ВВС Испании, F-16
В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы
Минобороны Румынии сообщило о нарушении воздушного пространства небольшой целью
КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух в ночь на субботу из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не удалось, сообщает пресс-служба министерства обороны.
"В субботу, 19 октября, около 2:30 ночи (совпадает с мск) радиолокационная система наблюдения румынской армии обнаружила небольшую воздушную цель в районе побережья Черного моря
, примерно в 45 км к востоку от города Сфынту-Георге уезда Тулча. Так, для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 ВВС Испании
с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-1
6 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.
Радиолокационный сигнал указывал на пересечение сухопутной границы Румынии около 4.00 утра в районе Гура-Портицей
"Радары воздушного наблюдения постоянно следили за маршрутом цели, который проходил в направлении города Коджалак уезда Констанца
, максимальная глубина проникновения на территории страны составляла 19 км. Истребительная авиация не вступала с ним в визуальный контакт ни на одном этапе пути", - отмечают в министерстве.
Система наблюдения потеряла сигнал радара около 4.30 утра. Воздушную тревогу отменили в 5.10 утра, истребители вернулись в места дислокации.
Судя по имеющимся на данный момент данным, вероятность существования зоны воздействия на территории страны не указана. Силы министерства национальной обороны, начиная с сегодняшнего утра, проведут расследование в этом районе. Румыния уже проинформировала союзные структуры об инциденте. При этом отмечается, что сообщений о падении этого объекта на территории Румынии не поступало.
Похожий инцидент произошел в Румынии в ночь на пятницу. Однако премьер страны Марчел Чолаку заявил, что пилоты не смогли ничего увидеть, поэтому он допускает, что речь может идти о "кибернетической провокации".