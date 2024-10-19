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В болгарском Пловдиве появились баннеры с лозунгом "Россия — наш друг" - РИА Новости, 19.10.2024
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10:12 19.10.2024 (обновлено: 11:41 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/rossija-1978868776.html
В болгарском Пловдиве появились баннеры с лозунгом "Россия — наш друг"
В болгарском Пловдиве появились баннеры с лозунгом "Россия — наш друг" - РИА Новости, 19.10.2024
В болгарском Пловдиве появились баннеры с лозунгом "Россия — наш друг"
Баннеры с лозунгом "Россия — наш друг" появились в болгарском городе Пловдив, сообщил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:12
2024-10-19T11:41
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Баннеры с лозунгом "Россия — наш друг" появились в болгарском городе Пловдив, сообщил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. "Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация", — рассказал он. Петков добавил, что ежедневная ложь о России в СМИ не принимается болгарами.Пловдив — город в Болгарии, где ранее удалось отстоять памятник советскому воину "Алеша". В начале 2024 года в муниципальный совет внесли предложение о его демонтаже и переносе в Музей коммунистического искусства. Активисты БСП тогда организовали протест против таких действий. Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт в Пловдиве в 1957 году. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из ста ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
https://ria.ru/20241009/bouz-1977086343.html
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пловдив, россия, болгария, в мире
Пловдив, Россия, Болгария, В мире
В болгарском Пловдиве появились баннеры с лозунгом "Россия — наш друг"

Иван Петков: в Пловдиве появились баннеры с лозунгом "Россия — наш друг"

© РИА НовостиБаннеры с лозунгом "Россия — наш друг" в болгарском городе Пловдив
Баннеры с лозунгом Россия — наш друг в болгарском городе Пловдив - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости
Баннеры с лозунгом "Россия — наш друг" в болгарском городе Пловдив
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Баннеры с лозунгом "Россия — наш друг" появились в болгарском городе Пловдив, сообщил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
«
"Этой акцией мы хотели показать искреннее желание членов и сторонников нашей партии. Это также волеизъявление нашего общества, что Россия воспринимается как братская нация", — рассказал он.
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Петков добавил, что ежедневная ложь о России в СМИ не принимается болгарами.
Пловдив — город в Болгарии, где ранее удалось отстоять памятник советскому воину "Алеша". В начале 2024 года в муниципальный совет внесли предложение о его демонтаже и переносе в Музей коммунистического искусства. Активисты БСП тогда организовали протест против таких действий.
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт в Пловдиве в 1957 году. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из ста ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.
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