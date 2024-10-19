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В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
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15:27 19.10.2024 (обновлено: 16:04 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/reper-1978892375.html
В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ
В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ
Жительницу Металлургического района Челябинска задержали за убийство мужчины, сообщило региональное управление СУ СК России. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:27
2024-10-19T16:04
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
энди картрайт
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Жительницу Металлургического района Челябинска задержали за убийство мужчины, сообщило региональное управление СУ СК России."В вечернее время 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.По данным местных СМИ, жертвой стал уральский рэпер, известный по псевдониму ТрикоПюшон, а убийство совершила его 34-летняя жена. Погибший недавно вышел из тюрьмы, а ранее был другом музыканта Энди Картрайта, которого в 2020 году расчленила супруга, сообщает портал 74.ru.Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, пояснили РИА Новости в СУСК.
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, энди картрайт
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинская область, Энди Картрайт
В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ

74.ru: вышедшего из тюрьмы уральского рэпера ТрикоПюшона зарезала жена

© ТрикопюшонРэпер ТрикоПюшон
Рэпер ТрикоПюшон - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Трикопюшон
Рэпер ТрикоПюшон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Жительницу Металлургического района Челябинска задержали за убийство мужчины, сообщило региональное управление СУ СК России.
"В вечернее время 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, жертвой стал уральский рэпер, известный по псевдониму ТрикоПюшон, а убийство совершила его 34-летняя жена. Погибший недавно вышел из тюрьмы, а ранее был другом музыканта Энди Картрайта, которого в 2020 году расчленила супруга, сообщает портал 74.ru.
Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, пояснили РИА Новости в СУСК.
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ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьЭнди Картрайт
 
 
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