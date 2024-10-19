https://ria.ru/20241019/reper-1978892375.html

В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ

В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024

В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы рэпера, сообщили СМИ

Жительницу Металлургического района Челябинска задержали за убийство мужчины, сообщило региональное управление СУ СК России. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:27

2024-10-19T15:27

2024-10-19T16:04

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

энди картрайт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978891404_49:0:2015:1106_1920x0_80_0_0_0e88513135c8b5c833e853b92270106b.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Жительницу Металлургического района Челябинска задержали за убийство мужчины, сообщило региональное управление СУ СК России."В вечернее время 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.По данным местных СМИ, жертвой стал уральский рэпер, известный по псевдониму ТрикоПюшон, а убийство совершила его 34-летняя жена. Погибший недавно вышел из тюрьмы, а ранее был другом музыканта Энди Картрайта, которого в 2020 году расчленила супруга, сообщает портал 74.ru.Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, пояснили РИА Новости в СУСК.

https://ria.ru/20240902/kartrayt-1970083538.html

челябинск

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, энди картрайт