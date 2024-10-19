https://ria.ru/20241019/raskol-1978851577.html

"Раскол": в США пришли в ужас от событий на Украине

"Раскол": в США пришли в ужас от событий на Украине - РИА Новости, 19.10.2024

"Раскол": в США пришли в ужас от событий на Украине

Жители Украины обеспокоены облавами во время концертов и массовых мероприятий, которые организуют военные и сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:21

2024-10-19T04:21

2024-10-19T04:26

в мире

украина

киев

днепропетровск

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Жители Украины обеспокоены облавами во время концертов и массовых мероприятий, которые организуют военные и сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), что свидетельствует о давно назревшем расколе в украинском обществе, сообщает газета New York Times."Решение о налете на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал. Некоторые говорят, что тем, кто избегает призыва, не следует посещать концерты", — пишет автор статьи.В материале отмечается, что все больше людей выступают против подобных методов мобилизации, а некоторые и вовсе считают это нарушением своих прав."Когда выходишь из концертного зала и сталкиваешься с сотрудниками ТЦК — это страшно, но не демократично", — пожаловалась изданию женщина, которая передумала идти с супругом на концерт после серии задержаний.Еще одна женщина призвала проводить мобилизацию иными способами, назвав происходящее "неправильным". По ее словам, люди просто боятся ходить по улицам.Как отмечает газета, такие жесткие меры могут быть связаны с попытками выполнить поставленные перед ТЦК требования по соблюдению плана мобилизации."Хотя украинские официальные лица заявляют об успешном выполнении задач по мобилизации, войска на передовой жалуются, что в качестве пополнения присылают старых, плохо обученных или страдающих от проблем со здоровьем", — говорится в материале.На прошлой неделе украинские СМИ писали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241006/oblava-1976583496.html

https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html

https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html

украина

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в мире, украина, киев, днепропетровск