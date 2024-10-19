https://ria.ru/20241019/putin-1978913196.html
Киселев рассказал об общении Путина с главами СМИ стран БРИКС после встречи
Киселев рассказал об общении Путина с главами СМИ стран БРИКС после встречи - РИА Новости, 19.10.2024
Киселев рассказал об общении Путина с главами СМИ стран БРИКС после встречи
Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось накоротке пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи, рассказал РИА Новости генеральный директор РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:27
2024-10-19T19:27
2024-10-19T19:34
россия
дмитрий киселев
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось накоротке пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи, рассказал РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев. "Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента", - сказал Киселев, отвечая на вопрос, удалось ли участникам встречи пообщаться после эфира. Он добавил, что было общее фотографирование. "И потом все хотели сфотографироваться с Путиным отдельно, поскольку все были в восторге от общения с ним", - рассказал Киселев. По его словам, практически каждый смог отдельно сфотографироваться с Путиным. "Президент внимательно и терпеливо отнесся к этим просьбам наших коллег. И даже с ассистентами, заместителями руководителей этих СМИ тоже сфотографировался, теми, кто не принимал непосредственное участие во встрече, а ожидал, когда закончится общение. Была очень теплая атмосфера и было видно, что президент остался очень доволен", - рассказал Киселев.
https://ria.ru/20241017/putin-1978526929.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978763628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий киселев, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Киселев рассказал об общении Путина с главами СМИ стран БРИКС после встречи
Киселев: руководителям ведущих СМИ БРИКС удалось накоротке пообщаться с Путиным
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось накоротке пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным после встречи, рассказал РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Киселев.
«
"Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента", - сказал Киселев, отвечая на вопрос, удалось ли участникам встречи пообщаться после эфира.
Он добавил, что было общее фотографирование. "И потом все хотели сфотографироваться с Путиным отдельно, поскольку все были в восторге от общения с ним", - рассказал Киселев.
По его словам, практически каждый смог отдельно сфотографироваться с Путиным.
"Президент внимательно и терпеливо отнесся к этим просьбам наших коллег. И даже с ассистентами, заместителями руководителей этих СМИ тоже сфотографировался, теми, кто не принимал непосредственное участие во встрече, а ожидал, когда закончится общение. Была очень теплая атмосфера и было видно, что президент остался очень доволен", - рассказал Киселев.